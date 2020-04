Le Distanceur social : un nouveau dispositif pour assurer la distanciation sociale

Pas certain de la distance qui vous sépare de votre voisin ? Un nouvel outil de la taille d’une carte de crédit conçu au Québec vous avertit lorsque vous êtes trop près d’une autre personne, afin d’éviter la propagation de la COVID-19.

Trois cadres du secteur manufacturier de la région montréalaise ont mis au point le Distanceur social, qui vibre, sonne et s’allume lorsque celui qui le porte se trouve à moins de 2,5 mètres d’une autre personne. Ce produit calcule en continu la distance entre les gens.

«Comme la plupart des travailleurs doivent collaborer de près pendant leur quart de travail, il peut s'avérer difficile de respecter les règles de distanciation sociale. Le Distanceur social offre une solution simple aux travailleurs pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches tout en respectant les règles de sécurité relatives à la COVID-19», a affirmé Jarred Knecht, président de Électroniques Promark, par communiqué, jeudi.

PHOTO COURTOISIE/Technologies Social Distancer

Il a conçu ce dispositif d'une épaisseur de 2,5 cm (1 po) avec John Soares, vice-président directeur de CMP solutions mécaniques avancées et Steve Zimmermann qui est président-directeur général de CMP solutions mécaniques avancées.

PHOTO COURTOISIE/Technologies Social Distancer

Les trois hommes ont ainsi fondé la compagnie Technologies Social Distancer pour commercialiser leur invention qui est en cour de brevetage.

Ayant reçu un appui du Conseil national de recherches du Canada, ces entrepreneurs estiment que leur appareil sera particulièrement utile pour les entreprises qui veulent s’assurer du respect des règles sanitaires.

«Grâce au Distanceur social, les employés peuvent réaliser leurs tâches sans problème de proximité inopiné ni désaccord quant à la distance réelle que représentent les deux mètres», a précisé John Soares.

PHOTO COURTOISIE/Technologies Social Distancer

Cet instrument fonctionnant à pile peut fonctionner durant de 10 à 12 heures. Il se vend 199 $ CA (149 $ US) l’unité. Il est disponible en précommande sur le site web de la compagnie : www.gosocialdistancer.com. Les fondateurs précisent qu’il peut être expédié au Canada, aux États-Unis et en Europe en moins de six semaines.