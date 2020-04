Le rejet de la science

Depuis quelques années déjà, tout particulièrement pendant les trois dernières années, je déplore la crise de confiance à l’égard des sources d’information traditionnelles.

En s’appuyant sur des informations de sources bien souvent douteuses dénichées sur le web, des citoyens de nombreux pays, dont les États-Unis, remettent en question ce qu’affirment les dirigeants, les enseignants, les journalistes, les politiciens et les scientifiques.

Si tous ces gens ne doivent pas faire l’économie d’un examen de confiance et qu’ils sont parfois les artisans de leur propre malheur, il n’est pas souhaitable de balayer leur expertise du revers de la main. Malgré les critiques souvent nécessaires, nos espoirs de gérer la crise actuelle reposent entre leurs mains.

J’insiste sur ce sujet parce que dans les derniers jours aux États-Unis on multiplie les décisions, les manifestations ou des déclarations qui démontrent clairement que trop de gens défient logique et expertise.

La série de photos ci-dessous a été prise à Denver en fin de semaine dernière. Plusieurs des intervenants des hôpitaux de la ville sont descendus dans les rues pour passer un message fort aux manifestants qui souhaitent la levée immédiate des mesures de confinement. Il est sidérant d’observer que ceux et celles qui soignent les malades et sauvent des vies doivent directement intervenir pour rappeler à l’ordre ceux qu’ils s’emploient à protéger, souvent au péril de leur propre santé ou de leur vie.

Hier matin, je soulignais la décision du gouverneur de la Géorgie de relancer immédiatement la totalité des activités économiques de son État malgré les mises en garde et les appels à la prudence des experts en santé publique.

Autre comportement hallucinant de la part d’une politicienne : la mairesse de Las Vegas qui exige qu’on reprenne sur-le-champ toutes les activités habituelles qui se déroulent dans la capitale du jeu. Doit-on s’inquiéter retombées de la COVID-19 et des risques de propagation? Bof, nous avons toujours eu des virus dit-elle, et on ne ferme jamais tout...

Après cette spectaculaire déclaration de la mairesse Carolyn Goldmark Goodman, nous n’étions même pas au bout de nos surprises. Trois autres exemples de déni de la science nous été offerts par la Maison-Blanche.

Dans le premier cas, le Dr Rick Bright affirme avoir été congédié de son poste en raison des réserves émises au sujet du recours à la Chloroquine. Bright dirigeait les efforts gouvernementaux visant à développer un vaccin et il a appelé à la plus grande prudence.

Son opposition à l’enthousiasme présidentiel, qui ne s’appuie sur aucune étude scientifique pour encourager le recours au médicament, expliquerait qu’on lui montre soudainement la sortie. Vanté par ses collègues, Bright portera probablement son cas devant les tribunaux et il a d’ailleurs déjà recruté deux avocats pour assurer sa défense.

Le cas de Bright pourrait être relégué au rang de l’anecdote si deux autres experts n’avaient pas été obligés une fois de plus de confronter le président. Les docteurs Fauci et Redfield, tous les deux de la CDC, marchaient sur des œufs en contredisant les propos du président. Donald Trump, exagérément positif, affirmait que les États-Unis seraient fort probablement débarrassés du virus à l’été ou à l’automne.

Si vous lisez les publications des experts partout sur la planète, on invite à la retenue et à la prudence quand on évoque le déconfinement. Non seulement on ne doit pas procéder trop rapidement, mais il est presque assuré que nous serons confrontés à une deuxième vague dont on craint déjà qu’elle ne soit plus meurtrière que la première.

Plus que jamais notre sort dépend du travail des meilleurs spécialistes, de nos chercheurs et du personnel médical. La moindre des choses serait de les appuyer et de leur fournir les moyens de réussir le plus rapidement possible puisque nous sommes engagés dans une course contre la montre.

Les États-Unis ont de très nombreux scientifiques réputés, parmi les meilleurs sur la planète. Il est tout simplement aberrant qu’on les tasse ou qu’on limite la portée de leurs interventions au profit de discours démagogiques qui ne visent qu’au maintien ou gain de capital politique.

Les pays qui mènent une lutte efficace contre la COVID-19 s’inspirent tous des balises fournies par la communauté scientifique, mais encore faut-il que cette communauté soit entendue et qu’on n’entrave pas inutilement son travail.