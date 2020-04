La Fête de la pêche et Pêche en herbe annulées

En raison de tout ce qui entoure la pandémie de la COVID-19 et surtout pour respecter les directives de la santé publique, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs s’est vu dans l’obligation d’annuler la Fête de la pêche.

Depuis plus de 20 ans, la première fin de semaine de juin était devenue un rendez-vous très important pour les amateurs de pêche qui pouvaient pratiquer leur loisir sans avoir besoin du permis de pêche. Ces trois jours leur permettaient aussi d’initier des novices à la pratique de la pêche, dans le but de créer une relève. Comme il arrivait souvent qu’il y ait des attroupements importants sur plusieurs sites de pêche, le MFFP n’avait pas le choix. Selon les normes de la santé publique, il est interdit de se rassembler autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’annulation était devenue inévitable.

Pour les jeunes qui devaient participer aux différentes activités de Pêche en herbe, le constat était le même. Très souvent, les jeunes se regroupent en grand nombre pour participer aux activités d’initiation organisées dans le cadre de ces journées. Avec les règles en vigueur, il devenait impossible de tenir ces journées spéciales.

Du même coup, toutes les activités du Programme de soutien à l’ensemencement de lacs et des cours d’eau (PSLECE) ont aussi été annulées. Il faut savoir que le MFFP, via la Fondation de la faune, venait en aide aux différents organismes qui ensemençaient en grande quantité des poissons pour la Fête de la pêche et Pêche en herbe.

La saison débute vendredi

Ces annulations n’affectent en rien la saison régulière de pêche, qui débute ce matin comme prévu pour la pêche de la truite.

Mentionnons aussi que c’est ce matin que débute la chasse du dindon sauvage. Pour les amateurs qui ne seraient pas en mesure d’enregistrer leur animal récolté, dans une station d’enregistrement officielle, ils pourront se rendre sur le site du ministère à www.mffp.gouv.qc.ca où ils trouveront le formulaire nécessaire pour le faire.