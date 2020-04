Quoi regarder à la télévision vendredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions de productions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones vendredi, le 24 avril.

«Maroc vu du ciel»

Ce documentaire de 80 minutes réalisé par Yann Arthus-Bertrand, en collaboration avec Michael Pitiot, offre des prises de vue uniques sur le splendide pays qu’est le Maroc et raconte le voyage du Franco-Marocain Ali Baddou. Plaines et monuments, agriculteurs et sculpteurs, murs bleus de Chefchaouen et sable orange de Merzouga, ruines de Volubilis et centrale solaire de Noor: un regard sur la diversité du Maroc, sa spiritualité, ses traditions et sa modernité.

Vendredi, 10 h, Évasion.

«Zone franche»

Il n’y a pas si longtemps, avant que la COVID-19 ne frappe, le vol de nos données personnelles défrayait souvent les manchettes. Dans un épisode diffusé l’automne dernier, et rediffusé vendredi, «Zone franche» s’intéressait au fait que six millions de clients de la banque Capital One, trois millions de membres Desjardins et 23 000 employés chez Revenu Québec s’étaient fait dérober leurs informations confidentielles.

Vendredi, 14 h, Télé-Québec.

«Bizarre appétit»

Rien n’arrête le chef et critique gastronomique Andrew Zimmern dans sa quête de saveurs exotiques et particulières. Cette fois, son tour du monde culinaire s’arrête au Sénégal, où il déguste des escargots de mer qui ressemblent à de petits cerveaux, et des têtes d’agneaux grillées. Entre une sortie de pêche, une récolte de sel de mer et un repas traditionnel avec une famille locale, notre explorateur s’immerge dans la culture ouest-africaine et ses saveurs de viande de zébu, de poisson déshydraté et de conques fermentées.

Vendredi, 15 h, Zeste.

Lucas contre Beyer

Ce fut un moment charnière de l’histoire de la boxe: la défaite controversée d’Éric Lucas face à Markus Beyer (aujourd’hui décédé), en Allemagne, le 5 avril 2003. C’est dans ce combat de championnat du monde des super-moyens du WBC que le Québécois perdait son titre. Une défaite qui en avait enragé et chaviré plusieurs.

Vendredi, 19 h, TVA Sports.

«16 vœux»

Grâce à une boîte de bougies d’anniversaire magiques, une adolescente qui célèbre ses 16 ans (Debby Ryan) voit tous ses vœux se réaliser.

Vendredi, 20 h 30, Yoopa

«Le Post»

L’une des plus récentes œuvres de Steven Spielberg, sortie en 2018, avec Meryl Streep et Tom Hanks. En 1972, le «Washington Post» acquiert les preuves de la propagande mensongère du gouvernement américain au sujet de la guerre au Vietnam. Alors que le rédacteur en chef souhaite publier ces informations, la directrice du journal, elle, hésite, pour des raisons politiques, économiques et judiciaires. La défense d’une presse libre s’oppose à celle des intérêts du président Nixon.

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«La liste noire»

Plusieurs enfants ont été enlevés dans des circonstances similaires. L’unité spéciale doit rapidement identifier le kidnappeur avant que le pire ne survienne. Red (James Spader) recherche un homme capable de retrouver n’importe quoi, pendant que Liz (Megan Boone) songe à faire la paix.

Vendredi, 21 h, TVA.