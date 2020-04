Ricky Gervais en remet

Si vous pensiez que Ricky Gervais avait épuisé son réservoir de répliques choquantes et caustiques au gala des Golden Globes en janvier, détrompez-vous. La deuxième saison d’After Life, qui atterrit vendredi sur Netflix, en comprend des tonnes.

Écrite et réalisée par l’acteur, auteur et stand-up comique britannique, cette suite nous replonge au cœur du quotidien d’un homme ayant perdu l’envie de vivre depuis qu’il a perdu sa femme, morte d’un cancer. Au premier épisode, on retrouve d’ailleurs Tony (Ricky Gervais) au lit en train de regarder de vieilles vidéos d’elle. On pensait qu’il avait enfin réussi à s’extirper du marasme dans lequel il s’était enfoncé l’an dernier, mais non.

Vaincre une dépression prend plus de temps.

Solide

On craignait le pire quand Ricky Gervais a annoncé en octobre dernier qu’il comptait donner suite à After Life. On avait tellement aimé la première saison, on voyait mal comment il pourrait conserver le même niveau de qualité pour six autres épisodes de 30 minutes. Leçon à tirer : ne plus jamais sous-estimer M. Gervais.

Tout aussi solide, cette deuxième saison propose un parfait mélange de blagues outrancières et d’émotions profondes. L’effet de surprise s’est peut-être évaporé, mais l’énorme plaisir avec lequel on retrouve les résidents de Tambury compense amplement. La directrice marketing du journal, le facteur sans-abri, la travailleuse du sexe, Lenny le photographe... Ils mériteraient tous leur propre série.

Oreilles sensibles s’abstenir

On retranscrirait bien plusieurs répliques d’After Life pour vous donner une petite idée du niveau de grossièreté auquel vous devez vous attendre par moments, mais pour éviter d’égratigner un trop grand nombre de rétines, on préfère s’abstenir.

Sachez toutefois qu’après trois épisodes, la palme du personnage au langage le plus cru revient au psychiatre de Tony, un être narcissique, misogyne et incroyablement vulgaire brillamment interprété par Paul Kaye. Si vous aimez l’humour déplacé et décapant, vous chérirez chacune des scènes dans lesquelles il apparaît. En parlant d’un ami au surnom plus que douteux, « le pédophile », il déclare: « Un jour, il était tellement défoncé qu’il s’est tapé une naine. Il a dit que c’était comme baiser un gosse. Mais légalement. »

Des nominations svp

On n’a toujours pas compris pourquoi la première saison d’After Life n’a pas fait davantage de vagues aux Emmy, aux Golden Globes et dans toute autre cérémonie de remise de prix nord-américaine en 2019.

Espérons qu’en 2020, l’histoire sera différente. Car le plus grand défaut d’After Life, c’est de passer trop vite.

► La 2e saison d’After Life atterrit sur Netflix vendredi. Aussi offerte en version française.