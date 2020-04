Sondage exlusif Léger TVA Sports: 86 % des amateurs s'ennuient du sport

La planète sportive a arrêté de tourner il y a maintenant près de six semaines et le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens ont vraiment hâte de pouvoir regarder du sport professionnel à nouveau.

Selon un sondage exclusif Léger TVA Sports publié jeudi, pas moins de 86% des amateurs de sport québécois s'ennuient de voir leurs athlètes favoris et équipes préférées à l’œuvre. D'ailleurs, 76% des amateurs sportifs disent qu'ils n'auraient aucun problème à regarder des matchs qui seraient disputés à huis clos, sans spectateur dans les gradins.

Cela dit, plus de la moitié des répondants, soit 52%, croit que le sport professionnel reprendra seulement l'automne prochain, tandis que le quart a bon espoir de voir les athlètes remettre les pieds sur les terrains d'ici là.

Les partisans du Canadien partagés

La Ligue nationale de hockey a arrêté ses activités le 12 mars dernier et on ne sait pas encore s'il y aura reprise de la saison régulière 2019-2020 ou même si les séries éliminatoires auront lieu.

Et les partisans du Canadien de Montréal sont partagés quand vient le temps de savoir s'ils souhaitent voir leur équipe terminer ladite campagne. En effet, 51% des amateurs disent oui, alors que ce nombre chute à 29% lorsqu'on parle de la population en général.

En ce qui concerne la reprise des activités du circuit Bettman, 22% des répondants aimeraient voir des séries éliminatoires cet été, comparativement à 32% qui privilégieraient plutôt l'annulation de celles-ci et une reprise de l'action en octobre prochain seulement.

Une crainte d'assister aux événements sportifs

Si les amateurs ont hâte de voir du sport à nouveau à la télévision, on ne peut en dire autant en ce qui concerne le fait de se déplacer pour assister à des événements sportifs.

En effet, seulement 7% des gens interrogés disent qu'ils n'auraient aucune crainte à retourner voir des matchs dans des arénas ou des stades lors du retour à la vie normale.

Il y a 17% des répondants qui disent quant à eux qu'ils seraient prêts à retourner dans les événements sportifs, mais avec certaines craintes.

Tous les autres participants au sondage ont indiqué qu'il serait improbable qu'ils se déplacent pour un événement sportif, que ce soit en raison de leurs craintes (34%) ou parce qu'ils ne participent jamais à de tels événements (36%), tout simplement.

- Le sondage a été réalisé les 20 et 21 avril auprès de 800 Québécois âgés de 18 ans et plus.

Le sport professionnel vous manque-t-il?

86% des amateurs de sports s’ennuient

42% de la population générale s’ennuie

Seriez-vous intéressés à regarder des matchs de sports à la télévision qui seraient joués à huis clos?

76% des amateurs de sports disent oui

Pensez-vous que le sport professionnel reprendra en mai, en juin, cet été, cet automne ou pas avant 2021?

8% en mai/juin

17% cet été

52% à l’automne

23% en 2021

Souhaitez-vous que le Canadien termine sa saison?

51% des amateurs de sports disent oui

29% de la population en général dit oui

Lequel de ces deux scénarios préférez-vous?

22% pour des séries disputées cet été

32% pour des séries LNH annulés; on reprend l’action en octobre

43% pour qui le tout laisse indifférent

Lorsque la vie reprendra, que les gens retourneront au travail et que les commerces rouvriront, avez-vous l’intention de vous déplacer pour assister à un événement sportif?