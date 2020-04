Suzuki et Mete dans un tournoi de hockey virtuel

L’attaquant Nick Suzuki et le défenseur Victor Mete pourront aiguiser leurs réflexes non pas sur la patinoire, mais bien devant leur téléviseur, car ils représenteront le Canadien de Montréal au cours d’un tournoi de hockey virtuel qui s’amorcera le 30 avril.

Photo Martin Chevalier

Durant quatre semaines, des joueurs de la Ligue nationale (LNH) – à raison d’un ou deux par formation – se mesureront dans le cadre de diverses confrontations sur la console PlayStation 4 par le biais du jeu vidéo «NHL20». L’initiative vise à soutenir la lutte à la pandémie de coronavirus. D’ailleurs, la LNH et Electronic Arts remettront 100 000 $ en tout aux Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis.

Outre Suzuki et Mete, Jonathan Huberdeau (Panthers de la Floride) sera au nombre des participants dont les exploits seront diffusés à la télévision anglophone. Un autre Québécois, Anthony Mantha, agira à titre d’un des deux porte-étendards des Red Wings de Detroit. Par ailleurs, la future équipe de Seattle pourra aussi tenter sa chance, et ce, grâce à l’ailier rapproché des Seahawks, le Canadien Luke Willson.