Thomas et moi

Parce que le gouvernement de François Legault s’affaire à préparer le retour en classe des élèves, j’ai décidé de partager avec vous, ce matin, une anecdote qui m’est arrivée récemment.

Dans le cadre de mon travail au Cégep Garneau, il m’arrive régulièrement de collaborer avec des collègues de l’Université Laval, que ce soit en histoire ou en politique. Mais dès que je le peux ou qu’on m’en offre l’occasion, j’aime bien rencontrer des élèves du secondaire. J’en ressors chaque fois inspiré et, surtout, impressionné par leur intérêt pour la politique américaine.

Il y a quelques semaines, au moment de la relâche (une éternité!), l’émission Salut Bonjour invitait de jeunes «stagiaires» à intervenir dans différents segments ou chroniques. Je me souviens d'avoir dû décliner une participation à l’émission du samedi, même si la recherchiste avait précisé qu’en plus de ma collaboration habituelle, je serais accompagné à l’écran par un jeune passionné de politique de 16 ans, Thomas Beauchemin.

La situation était hors de mon contrôle (maladie dans la famille), mais j’étais bien sincèrement déçu de ne pas avoir offert au jeune homme une occasion d’échanger sur notre passion commune. Comme pédagogue, je considère qu’il est bien sûr de notre devoir d’assurer une formation solide, mais je suis profondément convaincu que nous sommes en mesure d’exercer une influence durable sur la motivation de nos jeunes.

J’avais presque totalement oublié cet incident lorsque, la semaine dernière, j'ai reçu un courriel de Thomas. Dans un texte bien rédigé, il me demandait si j'étais prêt à échanger avec lui dans le cadre de son émission. Si les arguments qu’il me présentait étaient à eux seuls convaincants et si je voyais dans ma participation une belle occasion de me faire pardonner mon absence lors de son passage à Salut Bonjour, Thomas a piqué ma curiosité en parlant de «son émission».

Je répète bien souvent que nos jeunes sont beaux, que nous pouvons en tirer des résultats impressionnants si on leur offre des projets intéressants portés par des gens compétents et motivés. Condamné lui aussi au confinement, Thomas a décidé d’occuper ses temps libres en exploitant ses deux passions: la politique et les communications. Le fruit de son labeur a permis de mettre sur pied Radio Thom.

Thomas et moi avons donc convenu d’un moment pour enregistrer un segment de son émission et il a accepté que j’en partage le résultat avec vous ce matin. Vous imaginez ce que ça lui demande de temps, de connaissances et de compétences, préparer une émission qu’il diffuse chaque jour? Vous l’auriez fait avec tout le sérieux nécessaire à 16 ans? Pour être honnête, moi pas.

Alors voilà, si vous vous demandiez comment certains de nos jeunes ont géré le confinement ou s’ils sont tout simplement curieux et motivés, je trouvais sympathique de partager l’anecdote. Il y a au Québec beaucoup de jeunes comme Thomas Beauchemin et nous soulignons trop peu les initiatives comme la sienne.

S’il est vrai que tout n’est pas rose dans notre système scolaire, particulièrement dans le réseau public, et que nous devons redoubler d’efforts et d’imagination pour obtenir plus et mieux, il faut aussi mettre en valeur et publiciser les réussites. Bravo, Thomas!