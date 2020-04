Un syndicat dénonce le manque de proactivité des services correctionnels

Services correctionnels Canada n’a pas été suffisamment proactif face à la crise de la COVID-19, selon le syndicat représentant 7400 agents correctionnels à travers le pays. Il dénonce notamment des dépistages tardifs, un manque de cohérence des protocoles de nettoyage et le peu d’écoute de la part des gestionnaires.

Actuellement, 41 agents correctionnels du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique sont atteints de la COVID-19. Au plus fort de la crise, environ 70 cas positifs ont été recensés parmi ces travailleurs.

Le virus est particulièrement vigoureux à l’établissement pour femmes de Joliette, et au pénitencier à sécurité maximale de Port-Cartier où le premier cas de COVID-19 chez un agent correctionnel canadien a été détecté, à la fin mars.

À certains moments, la tension était vive dans cet établissement alors que les détenus ont été confinés à leurs cellules pendant de longues périodes.

Le président régional au Québec du Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN, Frédérick Lebeau, explique que les conditions de travail de ses membres se comparent à celles des employés du réseau de la santé.

«Ils travaillent fort. On n’est pas des médecins, on n’est pas des infirmiers. Pour nous, travailler avec un masque et des équipements de protection individuelle, c’est dur. C’est une situation très anxiogène. On ne sait pas à quoi s’attendre. Est-ce qu’il y aura un recours à la force? Par exemple, à Port-Cartier, pendant plusieurs jours, les détenus étaient récalcitrants, bouchaient leur hublot. On rapporte un niveau de violence et d’anxiété élevé.»

Accès difficile aux tests

Le syndicat dénonce également la difficulté qu’ont ses membres à se faire tester.

«Il y a des gens qui se font dire ‘’vous n’êtes pas prioritaires’’, ça dépend des secteurs de la santé publique. Généralement, après un deuxième appel, on réussit à résoudre les cas. Mais des tests de masse, on n’a pas encore accès à ça», déplore Frédérick Lebeau.

Il note que la distribution de matériel de protection s’est améliorée depuis le début de la crise après une période de pénurie.

«On n’avait pas des tonnes de matériel comme des masques. Les agents devaient faire attention et garder leur masque pour une période de 48 heures. Maintenant, on est passé à un masque par 24 heures. Le syndicat a procédé lui-même à l’achat de masques en coton pour la majorité de ses membres.»

Les agents correctionnels réclament des mesures pour favoriser davantage la distanciation physique chez les détenus qui ont aussi été fortement touchés par le virus.

Au dernier décompte, 193 détenus ont testé positifs au Canada. De ce nombre, 45 sont rétablis.