Une controverse constitutionnelle relance la crise hongkongaise

HONG KONG | La rue a retrouvé son calme, mais le malaise politique demeure profond à Hong Kong, comme en témoigne le coup de filet opéré samedi dans les rangs de l’opposition et, désormais, une vive controverse constitutionnelle sur le rôle de Beijing.

L’ex-colonie britannique a connu de juin à décembre 2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des actions quasi quotidiennes pour dénoncer l’influence du pouvoir central chinois, des manifestations monstres et de violents affrontements entre radicaux et policiers.

Mais ces rassemblements, qui avaient perdu en ampleur en fin d’année, ont totalement cessé du fait de l’obligation de distanciation sociale contre la COVID-19.

Pourtant, rien n’est réglé entre d’un côté, Pékin et l’exécutif hongkongais, et de l’autre, l’opposition prodémocratie qui dénonce les ingérences de la Chine dans sa région semi-autonome et demande des réformes.

Il y aurait même quelque chose de «nouveau et de mauvais» qui serait «en train de couver», à en croire le cabinet de gestion de risques Steve Vickers Associates qui pointait cette semaine l’intransigeance de chaque camp.

Les tensions ont été attisées par l’arrestation, samedi, de 15 personnalités du mouvement prodémocratie pour leur implication dans les manifestations de 2019.

Tous étaient des modérés, d’anciens parlementaires, des universitaires... Parmi eux le magnat des médias Jimmy Lai, 72 ans, ou encore Martin Lee, 81 ans, un des hommes qui dans les années 1980 avait participé à la rédaction de la «Loi fondamentale».

La confusion du gouvernement

Ce texte qui sert de mini-constitution à la ville et doit lui garantir jusque 2047 une semi-autonomie et des libertés qui n’existent nulle part en Chine continentale est désormais l’objet d’une bataille d’interprétation aux implications capitales.

La querelle est partie d’un communiqué dans lequel le Bureau de liaison, bras du gouvernement central à Hong Kong, laissait entendre que l’obstruction menée au Conseil législatif («LegCo», le Parlement hongkongais) par les «prodémocraties» pourrait leur valoir des poursuites.

L’opposition s’est empressée de dénoncer dans cette prise de position une ingérence inacceptable de la Chine.

Personne ne conteste que Pékin soit responsable de la défense et de la diplomatie de Hong Kong, mais l’article 22 de la «Loi fondamentale» stipule qu’aucun département du gouvernement central ne peut «s’immiscer» dans les domaines qui relèvent de la région administrative spéciale (RAS), en particulier ses pouvoirs législatif et judiciaire.

Alors que la polémique enflait, le Bureau de liaison a enfoncé le clou vendredi en affirmant de façon fracassante qu’il n’était pas concerné par les provisions de l’article 22. Un virage à 180 degrés par rapport à ce qui était communément admis jusque là.

Au contraire, avançait-il, le Bureau de liaison a un rôle «distinct» et peut exercer un «pouvoir de supervision» sur la ville.

La confusion a gagné jusqu’à l’exécutif local qui, harcelé de questions sur cette sortie semblant enterrer la semi-autonomie hongkongaise, a d’abord affirmé dans un communiqué que le Bureau de Liaison était soumis à l’article 22, avant de le corriger deux fois en quelques heures pour se ranger finalement à l’avis de Pékin.

Agitation sociale à venir

Le Groupe des avocats progressifs a vu une tentative «éhontée» de Pékin «pour renforcer sa mainmise sur la ville en élargissant de façon anticonstitutionnelle les pouvoirs du Bureau de liaison».

L’Association du barreau a de son côté publié une analyse concluant qu’il était évident que les organes de Beijing dans la ville étaient tenus par l’impératif de non-ingérence.

Joshua Wong, visage du Mouvement des parapluies en 2014, a déclaré à l’AFP que les dirigeants chinois profitaient selon lui de ce que la communauté internationale focalise toute son attention sur la pandémie.

D’autres, cependant, contestent le fait que le Bureau de liaison aurait franchi le Rubicon.

«Commenter ou exprimer une opinion sur une question d’intérêt public ne peut être considérée comme une ingérence», a déclaré à l’AFP Simon Young, professeur de droit à l’Université de Hong Kong.

Jasper Tsang, ancien président du LegCo et poids lourd du camp pro-Beijing, a estimé que le Bureau de liaison avait considéré qu’il n’avait d’autre choix que de se prononcer sur l’obstruction parlementaire et le fait qu’une dizaine de textes attendent des mois d’être votés.

En attendant, certains redoutent que la contestation reprenne dans la rue, avec les législatives de septembre en point de mire.

Des appels à manifester le 1er juillet circulent, et ce même si les consignes de distanciation sociale demeurent à cette date.

«Les entreprises doivent se préparer à davantage d’agitation sociale à mesure que la menace du virus refluera», avertissait Steve Vickers Associates.