OUELLET, Conrad



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 21 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Conrad Ouellet, époux de feu dame Rose-Alice Villeneuve, fils de feu dame Marie Bélanger et de feu monsieur Vallier Ouellet. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière paroissial de Loretteville, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Ginette (André Quenneville), Madeleine (Johanne Tremblay), Bruno, Lily, Mario (Nathalie Pelletier), Nathalie, Daniel; ses petits-enfants: Elyse Quenneville (André Robichaud), Vincent Quenneville (Mélanie Fréchette), Stéphanie Pelletier (Will's Tobin), Eric Pelletier, Emily Pelletier, Amélie Ouellet (Olivier Gaudette), Anthony Ouellet, William Ouellet, Alison Ouellet, Marie-Soleil Pagé, Charles Pagé; ses arrière-petits-enfants: Annabelle, Julien et Alexandre; Léa et Charles; Isaac; Paigelynn-Rose; ses sœurs: Madeleine (Roger Rioux), Florence (feu Hervé Ouellet), Cécile (Gabriel Larocque); sa tendre moitié: Gisèle Cantin, ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au Dr Morasse, à Nancy Huard et au personnel du 3e Notre-Dame de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc.