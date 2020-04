À 99 ans, «Captain Tom» se lance dans la chanson

Londres | Après avoir levé des sommes record en marchant dans son jardin en soutien aux soignants, l’ancien combattant britannique Tom Moore, 99 ans, s’est lancé dans la chanson et s’est envolé en tête des ventes au Royaume-Uni, une première à son âge.

Le nonagénaire a été érigé en «héros» national après avoir désormais collecté plus de 28 millions de livres (32 millions d’euros) pour le service de santé public (NHS), confronté au nouveau coronavirus, en parcourant cent longueurs de son jardin à l’aide de son déambulateur.

L’académie Guinness lui a décerné vendredi «le record du monde de la personne seule ayant récolté le plus d’argent lors d’une marche caritative», saluant «l’indomptable homme de 99 ans (qui) mérite à juste titre sa place dans les livres d’histoire».

Il surpasse ainsi le record détenu depuis «plus de 40 ans» par le Canadienne Terry Fox, qui avait levé 14,7 millions de dollars canadiens en 1980 (qui équivalent désormais avec l’inflation de plus de 30 millions d’euros), lors de 143 jours de traversée d’une partie du Canada avec sa fausse jambe.

Mais ce premier exploit n’est plus le seul du «Captain Tom», puisqu’il est détient aussi désormais le record du monde de «l’interprète le plus âgé à atteindre la première place des classements musicaux britanniques», à «99 ans et 359 jours», a ajouté le Guinness.

Une fois son premier défi rempli, le nonagénaire, qui a servi notamment en Inde et Birmanie, a en effet cherché un nouveau moyen de récolter des fonds pour les soignants. Il a repris avec l’artiste britannique Michael Ball et les choeurs du NHS You’ll never walk alone (Tu ne marcheras jamais seul), chanson tirée d’une comédie musicale d’après-guerre devenue un hymne des partisans de football, et désormais un symbole d’entraide en ces temps de pandémie.

Commercialisé la semaine dernière, le titre s’est vendu à 82 000 exemplaires et s’est classé ainsi en première position du classement britannique pour les singles, selon l’organisme chargé des classements.

Le clip vidéo reprend des images de sa désormais célèbre marche dans son jardin du Bedfordshire, dans le centre de l’Angleterre. Mais il montre aussi des dizaines de soignants du choeur du NHS se filmer en train de chanter.

Le nonagénaire, qui soufflera ses cent bougies le 30 avril, s’est dit «très honoré» de ce double titre qui appartient selon lui «vraiment à nous tous».