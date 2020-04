Attention: coup de cœur

Prenez votre calendrier et encerclez la date du 28 mai. C’est ce jour-là que Club illico va présenter la deuxième saison de L’amie prodigieuse, série télé adaptée des best-sellers de l’auteure italienne Elena Ferrante.

J’écoute en ce moment la version originale en italien (et dialecte napolitain) sous-titrée en français et j’ai les orteils retroussés de plaisir. En dehors de mes séries québécoises adorées, c’est (et de loin) ce que j’ai vu de meilleur à la télé, en termes de dramatique.

AMITIÉ TOXIQUE

En mars 2017, je vous disais dans Le Journal à quel point j’étais contente d’apprendre que mes livres chouchous, les quatre tomes de L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante, allaient être portés au petit écran par HBO, la RAI et Canal +. Puis en novembre 2018, je vous disais à quel point j’étais ravie du résultat.

Eh bien, en avril 2020, je peux vous dire à quel point la deuxième saison de cette « saga napolitaine » est absolument... prodigieuse.

Je n’en suis rendue qu’au sixième épisode (sur un total de huit) et je suis absolument, totalement, parfaitement, sous le charme.

Cette deuxième saison se déroule dans les années 60. Lila et Elena vivent toujours une amitié complexe, faite d’amour et de haine, de jalousie et de complicité. Alors que l’une essaye de fuir la misère intellectuelle de sa famille, l’autre essaye de s’extirper de la misère physique d’un mariage malheureux.

Tout, absolument tout, est impeccable dans cette série. Les deux comédiennes principales (Margherita Mazzucco et Gaia Girace) sont d’une justesse époustouflante (alors qu’elles n’ont aucune expérience comme actrice).

Les décors, reconstitués en studio, sont criants de vérité. Et la réalisation est impressionnante (chapeau à Saverio Costanzo et Alice Rohrwacher). Cette série n’a rien à envier aux meilleurs films italiens des années 70.

La caméra s’attarde sur les larmes d’une mère humiliée par l’intelligence insolente de sa fille, ou sur le claquement des talons d’une épouse déterminée à vivre sa vie de façon indépendante. C’est du grand art, du très grand art.

Mais ce qui fait surtout la force de cette deuxième saison de L’amie prodigieuse, c’est la complexité de la psychologie des personnages. Comme dans les romans. D’ailleurs l’auteure Elena Ferrante participe à l’écriture des scénarios.

L’amie prodigieuse réussit cet exploit d’être à la fois profond et populaire.

Et je ne vous cache pas qu’en cette ère de confinement, ça fait un bien fou de voir des images des plages d’Ischia, de la baie de Naples, ou simplement de voir des jolies Italiennes porter des jolies robes et des beaux foulards, en plein été, insouciantes et libres !

ON CONNAÎT LA CHANSON

On sait déjà qu’il y aura une saison 3 et une saison 4 de L’amie prodigieuse, pour adapter les tomes 3 et 4 de la saga littéraire, qui s’est vendue à 10 millions d’exemplaires, a été traduite en 42 langues et a connu un énorme succès au Québec.

Mais quand ?

Quand les tournages de séries télé pourront-ils reprendre, en cette époque de distanciation ?

En attendant, je vous fais une prédiction : vous allez tellement aimer la saison 2 de L’amie prodigieuse, que vous allez, comme moi et mon mari, passer vos soirées à fredonner les chansons pop italiennes qu’on y entend.

Allez, tous en chœur... Vivere ancora...