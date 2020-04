Comment calmer ma petite-fille?

Je vis quelque chose de difficile et j’aimerais trouver un moyen de solutionner une situation qui me crée des soucis et de la peine. Je suis la mère monoparentale d’une fille de 48 ans qui est elle-même mère d’une fille qui en a 25 et qui vient d’accoucher d’un adorable petit garçon.

Ce qui devrait être une période de réjouissances dans la famille en est plutôt une de conflit. Ma fille qui s’était mariée dans la jeune vingtaine avec un garçon que j’adorais a décidé de se séparer de lui il y a trois ans. Elle l’a fait alors que tout semblait aller correctement parce qu’elle venait de découvrir qu’elle était lesbienne.

Je ne vous cacherai pas que ça a fait une petite secousse sismique dans la famille, mais de mon côté les choses se sont vite replacées puisque je suis de nature pacifique. Mais du côté de ma petite fille, ça s’est gâté. Elle a commencé par faire une série de crises à sa mère, alimentées bien évidemment par mon ex-gendre qui n’a pas pris d’être remplacé par une femme.

Depuis que son garçon est né, ma petite-fille refuse que sa mère le voie. Vous comprendrez que ma fille en est très peinée et qu’elle compte sur moi pour arranger les choses. Mais ma petite- fille demeure intraitable. Dès que j’ose aborder le sujet avec elle, elle se referme comme une huitre. La dernière fois que j’ai tenté de lui en glisser un mot elle m’a dit que si je continuais à la harceler avec ça, elle m’interdirait de la visiter.

Son conjoint ne peut m’être d’aucune aide, même s’il comprend mon malaise, car il refuse d’intercéder pour ne pas compliquer inutilement sa vie de couple me dit-il. Je ne sais plus quoi faire pour arranger les choses et je ne m’explique pas pourquoi ma petite-fille est aussi fermée que ça à la différence.

Grand-mère à bout de souffle

La fermeture face à la différence peut frapper à tout âge dans la mesure où la personne refuse de se renseigner pour comprendre l’autre. Je pense qu’il faut cesser d’essayer d’imposer quoi que ce soit pour ne pas envenimer la situation. Le blocage a lieu entre deux adultes, votre fille et votre petite-fille, et c’est entre les deux que le dialogue doit se reconstruire. Il faudrait inciter votre fille à proposer à la sienne une rencontre en tête à tête en terrain neutre pour s’expliquer. C’est le plus loin que vous pouvez aller. Si vous êtes encore en contact avec votre ex-gendre et que votre relation est bonne, vous pourriez aussi voir s’il n’accepterait pas d’assouplir sa position pour le bien de la famille. C’est toujours difficile d’être pris en sandwich comme ça.