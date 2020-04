Contestation des mesures de confinement: l’avocat devra faire une nouvelle demande

L’avocat qui cherche à faire annuler les mesures de confinement devra attendre avant d’être entendu par un tribunal, puisqu’un juge vient de reporter sa demande pour des raisons techniques.

«Ça ne signifie pas que [ses arguments] ne sont pas sérieux et non fondés, et c’est une cause qui doit être entendue avec célérité», a déclaré le juge Louis-Paul Cullen, vendredi, au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Cette semaine, l’avocat Jean-Félix Racicot a saisi la Cour supérieure du Québec afin de faire invalider les décrets gouvernementaux ordonnant la fermeture des écoles et interdisant entre autres les rassemblements, sous peine d’amende salée.

Il plaidait que le gouvernement était allé trop loin et avait outrepassé ses pouvoirs, brimant plusieurs de ses libertés fondamentales, notamment la liberté de mouvement.

«En cas de danger réel, les mesures prises qui enfreignent les droits et libertés doivent être celles qui affectent le moins les droits et libertés», soutenait-il.

Détail technique

Afin d’être entendu rapidement, Me Racicot avait déposé une demande en habeas corpus. Ce type de requête est utilisé pour contester une détention considérée arbitraire.

L’habeas corpus «ne permet pas de contester toute atteinte de tous les droits et libertés», a rappelé le magistrat.

Or, dans sa demande, l’avocat soutient que plusieurs de ses libertés, comme la liberté de travailler et la liberté de culte, ont été touchées, mais n’allègue pas que sa liberté de mouvement est en péril, a noté le juge.

«Son gagne-pain est affecté, mais pas sa liberté de mouvement, a noté le juge. Tout comme la liberté de culte n’est pas synonyme de liberté de mouvement.»

Et pire encore, Me Racicot vise à faire annuler les décrets gouvernementaux, a rappelé le magistrat. Ainsi, s’il avait gain de cause, c’est toute la population du Québec qui serait touchée, et non juste lui.

C’est pour cela que le juge a conclu que, même si Me Racicot avait des arguments à faire valoir, ce ne devrait pas être au moyen d’une demande en habeas corpus. Il s’agit plutôt d’un contrôle en pourvoi judiciaire.

Me Racicot aura la fin de semaine pour ajuster sa demande, puisqu’il reviendra devant le juge lundi afin de fixer un échéancier pour la suite des procédures.