COVID-19: les réponses à vos questions

N’y a-t-il pas une incohérence entre le fait de vouloir acquérir une certaine immunité communautaire et le fait d’imposer la distanciation physique et de recommander le port du masque? (Daniel Dumais)

«Si on prend tout ça séparément, oui, mais il faut tout prendre en contexte. On veut une immunité de groupe, mais pas trop vite. Dépendant du pays, de 1% à 5% de la population ont besoin d’aller aux soins intensifs lorsqu’ils attrapent la COVID-19. On ne veut pas que d’ici deux mois, 400 000 personnes soient infectées et que 20 000 personnes se retrouvent à l’hôpital. Le système de santé serait débordé et on ne veut pas ça. Comme M. Arruda le dit, il faut contrôler le débit.» – Christian L. Jacob, microbiologiste agréé et président de l’Association des microbiologistes du Québec

Si on oblige le port des masques dans un milieu de travail, est-ce que l'employeur est légalement dans l'obligation de les fournir et peut-on refuser d'aller au travail s'il ne le fait pas? (Josée)

«Normalement, les équipements de protection individuelle, comme les masques dans ce cas-ci, sont effectivement fournis par l’employeur, sous réserve de certaines exceptions. Par contre, en ce qui a trait au refus d’aller au travail, il ne pourrait pas être justifié sur la seule base qu’un employeur refuse de fournir des masques, puisqu’il ne s’agit pas encore d’une obligation à proprement parler.» – Éric Lallier, avocat-associé chez Norton Rose Fulbright

Comment le déconfinement progressif peut-il permettre d’augmenter l’immunité collective? Est-ce que c’est aussi une façon de tester si ça fonctionne? (Stéfanie Vitabile)

«Il ne faut pas s’attendre à ce que ça prenne deux mois. Pour un effet important d’immunité de groupe, on parle de 80 à 90% de la population. L’immunité de groupe est donc un bon prétexte pour déconfiner progressivement. Évidemment, il faut revenir à une certaine normalité économique pour que la société fonctionne. Lorsqu’on reviendra à la normale, on sera capable de miser, jusqu’à un certain point, sur l’immunité de groupe.» – Christian L. Jacob

Est-ce que l’immunité communautaire est un principe qui fonctionne toujours? (Brigitte Claude)

«Si le micro-organisme ne change pas trop, oui. On pense que c’est le cas pour la COVID-19. Même si le virus mute et nous réinfecte dans les prochaines années, notre système immunitaire aura connu quelque chose de très semblable et sera mieux équipé pour le combattre. Les effets pourraient être moindres.» – Christian L. Jacob

Quel est le statut des cliniques de fertilité? (Tricia Potvin)

Pour ce qui est de la clinique de fertilité du CHU Sainte-Justine, certains rendez-vous sont maintenus. Les équipes communiquent directement avec les patients afin de les aviser du statut de leur rendez-vous.

«Des personnes veulent poursuivre le processus malgré la situation actuelle. Au CHU Sainte-Justine, nous respectons toutes les règles de sécurité émises par le gouvernement. Ça va bien et on veut que ça continue.» – Le service des relations publiques du CHU Sainte-Justine.

Pour leur part, les cliniques Procrea ont émis des avis de service pour chaque clinique. Tandis que les succursales de Vaudreuil/Saint-Hubert et de Québec sont fermées, les autres poursuivent les consultations de fertilité par téléphone uniquement.