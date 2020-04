COVID-19 : Tennis Canada annule trois autres tournois

Tennis Canada a annoncé l’annulation de trois tournois de type Challenger, vendredi.

Il s’agit du Challenger masculin Banque Nationale de Winnipeg (13 au 19 juillet), du Challenger féminin de Saskatoon (13 au 19 juillet) et du Challenger mixte Odlum Brown VanOpen (16 au 23 août). Ceux-ci ont évidemment été cancellés en raison de la pandémie de coronavirus.

«Nous comprenons évidemment les décisions prises par ces trois comités organisateurs qui doivent penser à la santé et à la sécurité des spectateurs, des joueurs, des bénévoles et des partenaires. Voyant leur tournoi approché, ils devaient prendre une décision, car l’organisation d’un tournoi international de cette envergure exige énormément de travail et engage également plusieurs dépenses importantes», a déclaré le vice-président, événements professionnels de Tennis Canada, Gavin Ziv dans un communiqué de son organisation.

La semaine dernière, Tennis Canada avait aussi annoncé l’annulation du Challenger Banque Nationale de Granby et des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny. Le volet féminin de la Coupe Rogers a aussi été reporté à l'année suivante à Montréal.