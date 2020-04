COVID-19: maintenant près de 2300 morts au pays

La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus continue de faire de nombreuses victimes au Canada, où l’on déplorait vendredi près de 2300 morts.

Depuis le début de la pandémie, 2294 Canadiens ont perdu la vie après avoir été infectés par la COVID-19.

Vendredi, le Québec et l’Ontario affichaient toujours les bilans les plus sombres, avec respectivement 22 616 et 13 519 cas confirmés de la maladie, ainsi que 1340 et 763 décès.

À elle seule, la Belle Province recense plus de la moitié des infections et des morts liés à la COVID-19 au pays.

Au total, d'un océan à l'autre, 43 562 personnes ont contracté le nouveau coronavirus.

La situation au Canada