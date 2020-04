COVID19: début de saison retardé dans la LBJÉQ

Forcée de repousser son début de saison qui était prévu à la mi-mai à une date inconnue, la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) planche sur trois scénarios afin que ses 13 équipes sautent sur le terrain cet été.

Le commissaire Rodger Brulotte a révélé l’information en entrevue téléphonique avec Le Journal vendredi quelques heures après avoir confirmé que la 74e campagne du circuit ne pouvait se mettre en branle le 16 mai prochain.

Des trois plans sur la table qui ont été proposés aux équipes, celui d’un calendrier réduit de 38 à 20 matchs serait le plus réaliste de voir le jour lorsque les directives de la santé publique le permettront, selon nos sources. C’est pour cette raison que la LBJÉQ ne peut s’avancer sur une date de lancement pour le moment.

«On va débuter une fois que le gouvernement du Québec va nous dire oui et une fois que les terrains seront prêts. Les directives du gouvernement vont nous dire si on peut jouer. De plus, il y a les contraintes régionales à considérer. Nos équipes pourront-elles se déplacer d’une région à l’autre?

«De plus, et je ne veux pas avoir l’air arrogant, mais si on nous implante des règlements qui sont complètement hors du baseball, on ne jouera pas. Je ne pense pas qu’on puisse garder 2 m de distance dans le baseball de compétition. Il y a aussi toute la question des vestiaires», a affirmé M. Brulotte.

Le commissaire note que les activités de son circuit seront tributaires des décisions prises dans chacune des municipalités qui abritent un club junior élite. «Si Montréal n’ouvre pas les parcs avant le 31 juillet, ça veut dire qu’on ne peut pas jouer avant le 1er août. L’équipe pourrait-elle jouer à Laval? C’est à voir», se questionnait-il à voix haute.

Les équipes tiendront un camp d’entraînement de 10 jours avant leur premier match officiel. «Pour le moment, nos joueurs ne peuvent pas s’entrainer parce qu’ils ne sont pas couverts pour leurs assurances baseball (ou accidents). S’ils le font, c’est à leurs risques.»

Pertes majeures

Même si la plupart des formations de la LBJÉQ sont des organismes à but non lucratif (OBNL), celles-ci encaisseront des pertes financières importantes en raison de la pandémie de la COVID-19.

«Aucune formation ne va faire de l’argent. Elles vont toutes subir un déficit majeur, sans aucun doute. Elles veulent toutes jouer, mais on regarde pour diminuer les voyages. Quant aux séries, cela sera déterminé selon le nombre de matchs qu’on aura joué», a expliqué M. Brulotte.

Par ailleurs, les championnats canadiens de baseball junior qui devaient avoir lieu à Gatineau à la mi-août ont été annulés à la suite de la décision de Baseball Canada d’annuler tous ses événements nationaux en 2020.