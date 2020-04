Des services non essentiels qui vont bien à La Tuque

Des vêtements dernier cri, des articles de sport et de plein air, des meubles, des électroménagers et des repas... On peut encore tout se procurer localement par téléphone ou en ligne à La Tuque, en Haute-Mauricie.

Lancé par la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Saint-Maurice (CCIHSM) et subventionné par des organismes de développement économique de la région, le service de livraison en a réalisées 1700 depuis le début des mesures de confinement. Le service est si populaire qu’il lui faudra bientôt élargir à quatre sa flotte de véhicules.

«Il y en a qui m'appelle tous les jours pour me témoigner à quel point on sauve leur commerce. Il y a en a qui ont vu une différence du tout au tout avec ce service-là. On est hyper content», s’est réjouie Karine Rochette, directrice générale de la CCIHSM.

Une boutiquière de vêtements pour dames et enfants a pu rescaper environ le tiers de son volume d'affaires grâce à ce service. «La première journée, j'ai livré 16 colis. J'ai été vraiment surprise. Le lendemain, ça a été 18. Le jour d'après, ça a été 20. Depuis, ça n'a pas arrêté», a confié Gloria Giguère, de la boutique Rouge Marine.

Même si son économie s'en tire bien malgré le confinement, la Ville de La Tuque souhaite faire partie de la première vague de régions dans lesquelles les commerces pourront progressivement rouvrir leurs portes.

«On aimerait être du premier groupe parce que du côté économique, il va falloir rouvrir nos petits commerces», a indiqué le maire Pierre-David Tremblay.

Pour l'instant, l'accès à la Haute-Mauricie demeure sous le contrôle de la Sûreté du Québec. Le filtrage a les effets dissuasifs espérés. Pour accélérer le passage aux points de contrôle, les autorités locales ont remis des laissez-passer à ceux qui ont des motifs acceptables pour entrer ou sortir de la région.