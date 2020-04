CÔTÉ, Rollande



Au CHU - CHUL, le 17 avril 2020, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Rollande Côté, épouse de feu monsieur Robert Chassé, fille de feu madame Albina April et de feu monsieur Adélard Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roland (Eraliza (Era) Gansan Laurente), Fernand, feu André, Ginette (Gaëtan Martel), Claire (Andy Lekic): ses petits- enfants: Alain et Valérie Chassé (Alain Giguère), Cynthia (Simon Pouliot) et Mélanie Gingras (Olivier Richer), Johnny (Danielle Proteau), Chantal (Giles Strickland) et Marie-Ève Proteau; ses arrière- petits-enfants: Kim, Édouard, Florence, Jules et Tyler: ses sœurs: Carmen et Camilienne; sa belle-sœur: Monique St-Pierre. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Marie-Paule, Monette, Jacques, Lionel (Gemma Lajoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec), H1N 1C1, téléphone: 514 287-7400, sans frais: 1 888 POUMON-9 (1 888 768-6669), télécopieur : 514 287-1978, site web : pq.poumon.ca, courriel : info@pq.poumon.ca.