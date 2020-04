En colère, la fille d’une aînée implore François Legault

Pour Dolorès Morin, ce n'est pas de l’armée ou de diététiciennes que les CHSLD ont besoin, mais d'aidants naturels.

Depuis une semaine, sa mère de 96 ans, qui est sévèrement atteinte de la maladie d’Alzheimer et qui vit dans une résidence pour aînés de Montréal, ne reçoit plus de visite de son fils, le frère de Mme Morin.

Si les visites étaient interdites depuis la mi-mars dans les CHSLD, le frère de Dolorès Morin, Dominic, avait obtenu une dérogation pour «motifs humanitaires». Cette permission spéciale lui a été révoquée ce week-end.

«Mon frère n’a pas manqué une seule journée en quatre ans. Il visitait ma mère plusieurs fois par jour, s’occupait de son lever, de son coucher et de lui donner à manger. Jamais une préposée n’a donné à manger et à boire à ma mère. Et mon frère est en bonne santé», a soutenu Dolorès Morin, qui a lancé un véritable cri de désespoir sur LCN vendredi matin.

Puisque les visites sont désormais interdites à son frère, Mme Morin est persuadée que sa mère n’a rien ingurgité depuis plusieurs jours et craint qu'elle ne meure de faim ou de déshydratation.

«Mon frère est le seul à pouvoir le faire. Ma mère ne boit pas ni ne mange pas depuis une semaine. Elle est Alzheimer avancée, il a un lien privilégié avec elle», a-t-elle insisté.

«On a besoin de bras dans les CHSLD et là, on tasse ceux qui veulent aider.»

«Je ne comprends pas»

Cette dernière s'inquiète du recours à l’armée. «Je ne comprends pas. Que M. Legault donne l’autorité aux proches aidants. Les soldats vont entrer là, tout va être contaminé, les médecins, les infirmières», lâche-t-elle.

Dolorès Morin montre aussi du doigt la bureaucratie. «Il y a un million de coordonnateurs et les préposés sont blasés de ce métier-la. J'en beaucoup sur le coeur. [...] Depuis la COVID, ça s’est généralisé.»

«Des diététiciennes vont analyser la situation. Ils ont besoin de gens, de bénévoles. Arrêtez de vouloir envoyer l’armée et de faire prendre des cours au monde. Pas besoin de cours pour donner à manger aux résidents!» lance Mme Morin.

«Laissez passer mon frère, moi ou ma fille, ma mère ne va pas mourir de la COVID», implore Mme Morin.