Éviter les soldes élevés sur votre carte de crédit

Faire uniquement les paiements minimums sur sa carte de crédit allonge le temps nécessaire au remboursement du montant total.

«La carte de crédit, à part les paiements minimums, la banque n’exige jamais rien. Si vous faites les paiements minimums, vous êtes correct, mais, plus vous dépensez, plus ça va vous prendre du temps à rembourser la carte», a expliqué Guylaine Houle, syndic autorisé en insolvabilité chez Pierre Roy & Associés, lors de son passage hebdomadaire à l’émission Le retour de Mario Dumont, jeudi, sur QUB radio.

Mme Houle a rappelé que plus les soldes sont élevés, plus les intérêts se multiplient.

«Les banques adorent les gens qui laissent des soldes assez élevés sur leur carte de crédit, parce qu’évidemment, les intérêts se multiplient sur des intérêts. La réalité est à l’effet que les gens qui ne rembourseront que le minimum ou un petit peu plus vont avoir ces soldes-là pendant plusieurs années et ne seront jamais capables d’effectuer le paiement.»

La carte de crédit n’est pas un prêt personnel

Rembourser uniquement le paiement minimum demandé «apporte une excellente cote de crédit, parce qu’effectivement, vous faites les paiements minimums», mais il faut bien savoir utiliser sa carte de crédit afin d’éviter les problèmes financiers.

«Je pense que beaucoup de gens ne sont pas habitués à qu’est-ce qu’une carte de crédit et comment on doit la gérer. Dans les faits, la carte de crédit, si vous dépensez, ce n’est qu’un report de paiement pendant une période de 20 à 21 jours», a ajouté Guylaine Houle.

