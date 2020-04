Hockey : les groupes connus pour les JO de 2022

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a dévoilé la composition des groupes pour le tournoi préliminaire des Jeux olympiques de Pékin, vendredi.

Chez les messieurs, le Canada se retrouve dans le groupe A avec les États-Unis, l’Allemagne et la Chine.

Le groupe B est composé de la Russie, la République tchèque, la Suisse et une équipe qui doit encore se qualifier. Deux formations indéterminées composent le groupe C avec la Finlande et la Suède.

Les trois équipes qui doivent toujours se qualifier devaient s’affronter dans un tournoi à 12 clubs, qui devait initialement se conclure au mois d'août. La pandémie de coronavirus a cependant bousillé cette formule, alors que plusieurs affrontements ont déjà été reportés ou annulés.

Rappelons que depuis les derniers Jeux olympiques d’hiver en 2018, les patineurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) n’ont plus la permission de prendre part à cette prestigieuse compétition. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a d’ailleurs souvent dit qu’il était «très confortable» avec le fait que ses athlètes ne participent plus aux Jeux olympiques.

Chez les femmes, en vertu d'une formule rassemblant les meilleures nations dès le départ, le Canada se retrouve avec ses ennemies de toujours, les États-Unis, dans le groupe A. La Finlande, la Russie et la Suisse le complètent, alors que le groupe B comprend le Japon, la Chine et trois équipes qui n’ont toujours pas obtenu leur qualification.

Lors du dernier tournoi olympique, les États-Unis avaient vaincu le Canada en tirs de barrage lors de la grande finale.