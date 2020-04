La pandémie a changé les plans de Jonathan Sénécal

L’isolement lié à la pandémie de COVID-19 ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment pour le quart-arrière Jonathan Sénécal.

Débarqué à Storrs en banlieue de Hartford en janvier pour commencer ses études à UConn, le joueur par excellence du circuit collégial Division 1 avec les Phénix d’André-Grasset en 2018 a amorcé un intensif programme de réadaptation après avoir subi une opération au genou pour soigner un ligament croisé antérieur déchiré, blessure reçue lors du tout premier match de la saison 2019.

« C’est plate que j’aie dû revenir à la maison quand les campus ont fermé, convient Sénécal. Aux États-Unis, ma réhabilitation allait deux fois plus vite. J’avais des traitements et je faisais des exercices du lundi au samedi. J’avais tout à portée de la main. Je voyais une bonne progression. Je courais depuis deux mois et j’avais aussi recommencé à lancer. »

« Le plan était que je sois fin prêt pour le début du camp d’entraînement le 1er août », de poursuivre le pivot de 6 pi et 189 lb qui détient en seulement deux ans le record pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière dans la Division 1 avec 59 à égalité avec Arnaud Desjardins, des Spartiates du Vieux Montréal. « On avait prévu un retour graduel en y allant à mon rythme. Je ne sentais pas de pression de revenir le plus rapidement possible. »

En manque de football

De retour à Montréal pour la semaine de relâche, Sénécal n’est jamais reparti parce que le campus universitaire a fermé. Il sait qu’il ne retrouvera pas ses coéquipiers des Huskies avant le 1er juin au mieux. « On m’a donné un programme d’entraînement que je fais cinq fois par semaine, a-t-il raconté. Ce n’est pas diversifié comme c’était le cas sur place, mais je sens néanmoins une progression. Si je fais ma physiothérapie comme il le faut, je ne pense pas que mon retour sera ralenti. Je peux courir, mais je ne peux pas lancer. »

S’il a campé un rôle d’observateur au camp de printemps, Sénécal estime que son adaptation se passe bien. « J’ai hâte de jouer parce que j’ai opté pour la NCAA pour le football, a souligné celui dont le dernier match remonte au 24 août 2019 face aux Titans de Limoilou. C’est différent de se retrouver comme observateur sur les lignes de côté au lieu de jouer, mais j’aime mon expérience jusqu’à présent. Ça se passe bien à l’école, mais la langue est l’aspect le plus difficile. »

Cinq quarts-arrières

Avec les Huskies, Sénécal a retrouvé trois autres Québécois, dont le pivot Jack Zergotis, des Islanders de John Abbott, qui a vu de l’action dans 10 parties l’an dernier à sa saison recrue. Zergotis a été partant la plupart du temps quand il a été utilisé. Il a amassé 1782 verges et lancé neuf passes de touché.

Tout comme Sénécal, Micah Leon est sur la touche. Le pivot qui a transféré de North Carolina State n’a pas joué en 2019 après une opération à une épaule.

« Nous sommes actuellement cinq quarts-arrières et l’entraîneur nous a dit que le poste de partant était ouvert et que le meilleur obtiendrait le travail, a souligné Sénécal qui a porté les couleurs de l’équipe canadienne en 2017 et 2018 à l’International Bowl disputé à Arlington au Texas. J’ai une bonne entente avec Jack. »

Les quarts-arrières québécois en progression

Ron Aboud aime ce qu’il voit chez les quarts-arrières québécois qui font des avancées intéressantes.

En plus de Jack Zergotis et Jonathan Sénécal qui se retrouvent dans la NCAA, Aboud place de grands espoirs en Hugo Richard qui disputera sa deuxième saison dans l’uniforme des Alouettes de Montréal. « Si on lui donne l’opportunité, Hugo est capable de jouer dans la LCF, affirme l’ancien pivot étoile des Stingers de Concordia qui a lancé une école de quarts-arrières après sa carrière et qui a développé certains des meilleurs pivots au Québec au cours des deux dernières décennies, dont Richard. Hugo a un bras puissant, il est rapide et il gère bien son offensive. Vernon Adams Jr sera le partant des Alouettes, mais les deuxième et troisième quarts-arrières n’ont rien de plus que Hugo. »

« Les quarts-arrières québécois ont besoin de visibilité, de poursuivre Aboud qui a été élu joueur par excellence du RSEQ en 1990 et qui occupe le poste d’entraîneur des quarts-arrières avec les Cheetahs de Vanier. Hugo est notre espoir. Quand il y aura un quart-arrière québécois dans la LCF, ça va ouvrir plus de portes pour les autres. J’espère vraiment que les Alouettes vont lui donner une chance. »

Aboud souhaitait contribuer à l’essor des pivots québécois quand il a fondé son école quelques années après la conclusion de sa carrière. Il a joué un an en France en 1994 avant d’accrocher son casque. « Je voulais développer les meilleurs quarts-arrières au pays », a-t-il indiqué.

Il y a deux ans, Aboud a refilé ses espoirs à Myles Gibbon, un de ses anciens, qui poursuit son travail et qui avait déjà lancé sa propre école.

À surveiller

Parmi les Canadiens qui seront à surveiller dans la NCAA dans un avenir rapproché, on retrouve le Franco-Ontarien Christian Veilleux. Évoluant dans une école préparatoire au Maryland, Veilleux a reçu des offres de programmes aussi prestigieux que Clemson, LSU et Michigan, entre autres. Il n’a pas encore arrêté son choix, mais il fera le saut dans la NCAA en 2021.

Aux yeux d’Aboud, Arnaud Desjardins fait aussi partie des jeunes loups à surveiller. Il a pu le voir à l’œuvre pendant ses trois années avec les Spartiates du Vieux Montréal. Il l’a aussi vu à l’école de Gibbon à qui il donne un coup de main à l’occasion.

« Il sera parmi les meilleurs au pays, a-t-il mentionné au sujet du pivot qui fera ses débuts avec le Rouge et Or de l’Université Laval en septembre. Il est calme et il lance toujours le ballon au bon endroit au bon moment. À sa 3e saison, c’est rare qu’il ratait un receveur. Il n’était pas constant à sa première saison et il s’est amélioré à sa deuxième. »