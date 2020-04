Le maraudage syndical aura tout de même lieu

QUÉBEC | La majorité de la population reste confinée, de nombreux commerces sont toujours fermés, mais le maraudage dans le domaine de la construction, lui, pourra avoir lieu en vue du prochain scrutin syndical.

C’est ce qu’a indiqué le ministre du Travail, Jean Boulet, lors de la première commission parlementaire virtuelle de l’Assemblée nationale, vendredi.

«On a fait une réflexion sur un report de six mois, un an, mais on a finalement opté pour un maraudage qui est sanitaire, avec des pratiques qui sont, encore une fois, acceptées par la santé publique», a-t-il indiqué.

Les syndicats seront toutefois tenus de respecter plusieurs règles déjà mises en place par la santé publique afin de limiter la propagation de la COVID-19.

D’abord, les rassemblements de plus de cinq personnes ne seront pas encouragés, a-t-il précisé.

Les syndicats devront également délaisser le matériel promotionnel, comme les dépliants qui se passent de main en main, et opter plutôt pour des moyens électroniques comme, faire de la promotion sur les réseaux sociaux.

Aussi, les déplacements interrégionaux seront proscrits dans le respect des règles de santé publique dans les régions du Québec présentement « fermées » comme Charlevoix, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore Abitibi-Témiscamingue, entre autres.

« C'est un grand virage en matière de mœurs électorales et de pratiques à respecter », a averti le ministre Jean Boulet.

Ce dernier a notamment mentionné la reprise graduelle des activités dans le domaine de la construction pour justifier sa décision d’autoriser le maraudage.

Le maraudage se déroulera comme à l’habitude du 1er au 31 mai et le scrutin syndical suivra, du 1er au 20 juin.

Chaque année, les organisations syndicales reconnues se font compétition pour tenter de convaincre les ouvriers de la construction du Québec de changer d'allégeance ou, au contraire, de rester au sein de leur syndicat.