«Les enfants n’ont plus de vie», dit un pédiatre

Même si le gouvernement et les autorités sanitaires prônent un déconfinement graduel, de nombreux parents n’ont pas l’intention de renvoyer leurs enfants à l’école dès leur réouverture.

L’Association des pédiatres du Québec a annoncé jeudi qu’elle était en faveur d’un retour à l’école prochainement.

«Les enfants tolèrent très bien la maladie, les complications sont extrêmement rares, les décès encore plus rares. Les enfants font six à huit infections virales par année, la COVID pour eux, c’est à peu près la même chose», a affirmé le Dr Marc Lebel, président de l’Association des pédiatres du Québec.

Il explique que le confinement avait pour but de protéger les aînés, mais qu’il faut maintenant reprendre un rythme plus normal.

«Les enfants n’ont plus de vie, c’est important qu’ils recommencent à vivre. Vivre pour un enfant c’est sortir dehors, jouer, être avec d’autres enfants», a précisé le médecin.

L’association considère que les risques d’un retour à l’école sont moins importants que ceux d’un confinement prolongé.

«Les temps sont durs pour les parents. On ne veut pas que ce soient les enfants qui fassent les frais de ça», a-t-il dit.

Le pédiatre croit que le retour en classe doit être la prochaine étape pour les familles.

«Les choses changent. Il y a six semaines, l’important c’était d’aplatir la courbe. Les enfants, c’est important qu’ils puissent refaire leur vie habituelle. En septembre, il y a le retour des virus habituels, on va juste se ramasser avec plus de problèmes», a-t-il déclaré.