Les «orteils COVID», nouveau symptôme du virus?

En plus de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires, des docteurs remarquent de plus en plus fréquemment des lésions aux orteils chez les patients atteints de la COVID-19.

Une association espagnole de dermatologues a sonné l’alarme au début avril après que plusieurs de ses membres aient remarqué ce symptôme, surtout chez des enfants et des jeunes. Parfois, les rougeurs précédaient l’apparition d’autres symptômes de la COVID-19 ou en constituaient l’unique symptôme.

Selon l’association, ces lésions sont violacées et apparaissent près du bout des orteils.

Bien que les «orteils COVID» n’aient pas encore été formellement reliés au nouveau coronavirus, d’autres dermatologues parviennent à des conclusions similaires.

La Fédération internationale des podiatres a récemment publié une étude de cas sur un garçon de 13 ans avec des lésions aux orteils des deux pieds qui a commencé à ressentir d’autres symptômes de la COVID peu de temps après.

Pour l’instant, dur de déterminer ce qui cause cette réaction chez les patients atteints de la COVID-19. Néanmoins, Nazanin Saedi, une dermatologue de l’Université Thomas Jefferson, suggère que l’inflammation causée par le coronavirus pourrait jouer un rôle important. «Ce pourrait être une inflammation localisée aux doigts ou aux orteils, ou encore l’inflammation qui cause des micro caillots dans la circulation sanguine», a-t-elle expliqué à la revue Health.

La dermatologue prévient toutefois qu’on n’en sait encore très peu sur ces «orteils COVID». «Comme avec tout ce qui touche au virus, il nous reste encore beaucoup à découvrir.»