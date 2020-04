Les joueurs canadiens qui sortent au repêchage de la NFL sont une denrée rare. Quand c’est un receveur de passes qui reçoit l’appel en deuxième ronde, il s’agit presque d’un phénomène paranormal. C’est ce qu’a vécu hier soir Chase Claypool, de la Colombie-Britannique.

Claypool, originaire d’Abbotsford, a été le choix des Steelers de Pittsburgh au 49e rang. Avec 150 réceptions en quatre saisons à la prestigieuse Université Notre-Dame, il a terminé au septième rang dans l’histoire du programme. Il était le premier joueur d’origine canadienne à se joindre au Fighting Irish depuis le secondeur Bill Mitoulas en 1994.

La sélection d’un receveur canadien en deuxième ronde du repêchage de la NFL s’avère un événement en soi. En effet, la dernière fois, c’était en 1998, quand Jerome Pathon avait été un choix de deuxième tour des Colts d’Indianapolis.

Claypool est un receveur format géant à 6 pi 4 po et 229 lb. Avant le repêchage, il était même question qu’il soit transformé en ailier rapproché au prochain niveau. Toutefois, au camp d’évaluation de la NFL à Indianapolis en février, il a fait s’écarquiller les yeux avec un chrono de 4,42 s sur 40 verges.

Claypool est ainsi devenu le joueur canadien repêché le plus haut depuis le bloqueur Danny Watkins, par les Eagles de Philadelphie, avec le 23e choix en 2011.

Autre ruée vers les receveurs

La deuxième ronde a sans contredit été tournée vers l’attaque. La veille, au premier tour, pas moins de six receveurs de passes avaient trouvé preneurs, donnant le ton à ce qui est qualifié de cuvée d’une profondeur historique à cette position.

Photo tirée de Twitter

Cette chasse aux receveurs s’est poursuivie de plus belle en deuxième ronde avec sept autres receveurs choisis, à commencer par Tee Higgins pour ouvrir le bal pour les Bengals avec le 33e choix. Un échelon plus tard, les Colts les imitaient en misant sur Michael Pittman Jr. Il s’agit de deux gros gaillards qui excellent dans la circulation.

Les Jaguars ont tenté un grand coup en mettant la main sur le dynamique Laviska Shenault au 42e rang. Aligné partout sur le terrain à l’Université du Colorado, il pourrait devenir une arme à tout faire pour une équipe qui manque de punch.

Même les Broncos se sont joints à la razzia en repêchant au 46 rang KJ Hamler, un receveur explosif, eux qui avaient aussi arrêté leur choix sur un receveur (Jerry Jeudy) au premier tour.

Photo tirée de Twitter

Les porteurs ont la cote

La deuxième ronde a aussi été celle des porteurs de ballon. Les Lions ont été les premiers à sévir à ce chapitre, au 35e rang, en optant pour D’Andre Swift, de l’Université Georgia, une véritable fabrique à demis offensifs au fil des ans.

Mais Swift n’était que le premier d’une vague massive. Durant la deuxième ronde, quatre autres porteurs (Jonathan Taylor avec les Colts, Cam Akers avec les Rams, JK Dobbins avec les Ravens et AJ Dillon avec les Packers) ont été choisis.

Du lot, il faudra surveiller Dobbins, qui se greffe à l’attaque au sol totalement écrasante des Ravens. Il rejoindra Mark Ingram et le quart-arrière ultra athlétique Lamar Jackson. Taylor, avec les Colts, est un joueur qui a connu deux saisons de plus de 2000 verges au sol à l’Université du Wisconsin. Un monstre, tout en puissance et en vitesse !