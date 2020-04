L’innovation pour relancer le secteur de la construction

Jean-François Arbour a été élu président du conseil d'administration de l'Association de la construction du Québec (ACQ), jeudi, lors de son assemblée générale annuelle. En pleine crise de la COVID-19, il a insisté sur l’importance de l’innovation pour relancer son secteur d’activité.

«Dans les circonstances actuelles, nous nous devons d'innover. Le gouvernement s'attend à ce que notre industrie soit le principal vecteur de la relance économique. Notre indice de numérisation est parmi les plus faibles, la pénurie de main-d'œuvre sera toujours d'actualité à la reprise complète des activités de notre secteur et l'application des mesures d'hygiène ne nous aidera pas à gagner en productivité», a déclaré M. Arbour, vendredi, par voie de communiqué.

«Nous sommes devant le fait accompli, nous ne pourrons pas bâtir le Québec de demain avec les mêmes méthodes que nous utilisions hier. En ce sens, j'invite tous nos membres et les partenaires de l'industrie, que ce soit les clients-donneurs d'ouvrage, les fournisseurs, les associations patronales, mais aussi les travailleurs et leur association syndicale respective pour qu'ensemble nous puissions innover et améliorer nos pratiques afin d'assurer le succès de la reprise économique du Québec», a-t-il ajouté.

Ingénieur de formation et président du Groupe SCV Inc., M. Arbour succède à Francis Roy, qui a occupé les fonctions de président du CA de l’ACQ au cours de deux dernières années et demie.