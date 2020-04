L’UFC 249 aura bel et bien lieu

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White a confirmé vendredi que le gala UFC 249 aurait lieu malgré la pandémie de coronavirus, et ce, le 9 mai prochain, à Jacksonville en Floride.

C’est ce que White a révélé lors d’un entretien avec le réseau ESPN sur Instagram. Comme annoncé plus tôt ce mois-ci, Tony Ferguson et Justin Gaethje assureront la finale de l’événement avec pour enjeu le championnat intérimaire des poids légers. «Ferguson contre Gaethje est probablement l’un des combats les plus violents qu’il est possible d’organiser», a confié le président de l’UFC.

Dix autres combats de la carte ont été annoncés, dont un choc entre Henry Cejudo et Dominick Cruz et un autre qui opposera Francis Ngannou à Jairzinho Rozenstruik.

Mais ce n’est pas tout. White a affirmé que trois autres galas de son organisation seront tenus le 13, le 16 et le 23 mai. Il a également mentionné que l’un de ces événements serait présenté à Jacksonville, au VyStar Veterans Memorial Arena. Bien entendu, aucun gala ne sera accessible au public, mais seront diffusés sur les ondes d’ESPN.

Cette reprise rapide des activités est favorisée par la décision de l’État de la Floride de considérer tous les événements sportifs professionnels comme «essentiels», à condition de les tenir à huis clos. Du côté de la fameuse «Fight Island», une île privée secrète sensée accueillir d’ici peu les combattants de l’UFC, Dana White a précisé qu’elle était toujours en cours de construction.