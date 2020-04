Metro lance deux nouveaux services de commandes en ligne

Après IGA et son service IGA essentiels la veille, voilà que la chaîne d’alimentation Metro lance à son tour de nouvelles formules destinées aux Québécois qui font leur épicerie en ligne.

Pour « répondre à l’achalandage exceptionnel que connaît l’épicerie en ligne en cette période de pandémie », Metro lance non pas un, mais deux nouveaux services de cybercommerce.

La plateforme Metro Priorité (metro.ca/mpriorite), offerte à l’échelle du Québec, vise en premier lieu les personnes âgées et les consommateurs à risque.

Grâce à un formulaire simple, ces personnes pourront récupérer leur commande assemblée à l’extérieur du magasin, ou la faire livrer chez eux.

Le service est pour l’instant disponible dans 135 Metro, 14 Adonis et 40 Super C.

Entente avec Cornershop

Metro vient également de signer une entente avec l’application Cornershop. Ce service d’épicerie payant permet de faire sa commande par internet ou dans une application mobile et de recevoir la commande directement à la maison. L’épicerie est alors préparée par un commis, et livrée dans la journée.

Coût de l’opération : 10 % du prix de l’épicerie contre 20 % habituellement avec Cornershop.

« Toutes les équipes déploient des efforts exceptionnels en cette période hors du commun afin de servir le plus grand nombre de consommateurs possible, en magasin comme en ligne », a déclaré Marc Giroux, vice-président exécutif, chef de la division Québec et du commerce en ligne.

Walmart aussi

Walmart Canada offrira aussi un service spécial pour personnes âgées ou à risque de contracter la COVID-19.

Ces personnes peuvent effectuer leur commande en appelant le 1 800 328-0402.

« Après la commande effectuée auprès de l’associé au téléphone, le client pourra choisir un créneau de cueillette ou de livraison sans contact », explique la compagnie.