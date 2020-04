Peu de gens portent des masques en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES | Le gouvernement recommande de plus en plus de porter des masques dans les endroits clos et publics, mais encore peu de gens s’en prévalent à Trois-Rivières, en Mauricie.

Le déconfinement est à nos portes, et la santé publique souhaiterait que les masques, même artisanaux, deviennent monnaie courante, surtout dans les endroits où les deux mètres de distanciation sociale ne peuvent pas être toujours respectés entre les individus.

Or, les masques sont encore minoritaires dans les magasins à grande surface visités par TVA Trois-Rivières, vendredi matin.

Le psychologue Paul Langevin croit qu’il peut y avoir une certaine gêne à commencer à le porter, d’autant plus que c’est encore marginal.

Les gens craignent encore, à tort, qu’ils auraient l’air porteurs du virus avec un masque, remarque M. Langevin.

«"J’ai peur que le monde pense que je suis malade" Non! Maintenant, ça va être une nouvelle norme. Tu as le masque, ce n’est pas parce que tu es malade, c’est parce que tu veux protéger les autres», leur répond le psychologue.

Le premier ministre François Legault a réitéré vendredi, lors de son point de presse quotidien, que le port du masque était désormais conseillé.

L’intention n’est toutefois pas de le rendre obligatoire actuellement, car le gouvernement ignore dans quelle mesure ils sont réellement efficaces, mais tous les gains sont importants dans un contexte de pandémie.