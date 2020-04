Peut-on développer une allergie aux parfums?

Je souhaiterais aider la femme qui ce matin dans votre chronique se demandait si c’était possible qu’avec le temps elle ait développé une allergie aux parfums alors qu’elle n’en avait pas auparavant ? Malgré les boursoufflures que ça lui causait sur la peau des bras et du torse, elle n’osait pas en parler à son médecin de peur de faire rire d’elle. Et bien oui ça se peut, car j’en suis la preuve vivante. J’ai souffert de ça pendant des années avant qu’une amie ne me conseille de faire des traitements en hypnose. Ça m’a complètement guérie de mon allergie aux parfums.

Mimi

Pour appuyer ce que vous dites je lis que :« L’hypnose étant un état de conscience modifié durant lequel le sujet est en hyperréceptivité, ça lui permet de développer des capacités favorisant l’assimilation de nouveaux apprentissages. » Je découvre aussi en lisant sur l’hypnose que ça peut être un outil efficace pour modifier un comportement, en ce qu’il apprend à l’inconscient à réagir différemment à un allergène.