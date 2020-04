Près de 200 cas d'infection à la COVID-19 dans les pénitenciers fédéraux

OTTAWA – On dénombrait 193 cas de COVID-19 dans les pénitenciers fédéraux en date de jeudi, dont 120 au Québec, a rapporté vendredi l’enquêteur correctionnel du Canada.

Les éclosions sont survenues dans cinq des 43 établissements carcéraux sous juridiction fédérale, dont trois au Québec, a fait état l'enquêteur Ivan Zinger par communiqué.

Ainsi, on compte 51 cas à la prison pour femmes de Joliette, 54 cas au Centre fédéral de formation, à Laval et 15 cas au pénitencier de Port-Cartier. Un seul détenu a succombé à la maladie à ce jour, selon les données recensées.

M. Zinger remet en question l’état de préparation qu’avait Service correctionnel Canada (SCC) face à la pandémie de la COVID-19.

«Bien que le SCC se prépare pour la grippe saisonnière chaque année, il faut dire que la COVID-19 ne se comporte pas comme un virus ordinaire, note-t-il. À l’établissement de Port-Cartier, avant le 26 mars, il n’y avait qu’un seul infirmier autorisé, un médecin à temps partiel et un psychologue pour s’occuper de 175 détenus, dont bon nombre ont des problèmes sous-jacents de santé mentale ou des problèmes chroniques de santé physique.»

M. Zinger mentionne que deux infirmiers ont ensuite été ajoutés, mais souligne que la situation s’était alors déjà transformée en «une véritable crise sanitaire».

L’enquêteur correctionnel, qui a visité l’établissement de Port-Cartier, recommande à Ottawa de visiter et inspecter tous les pénitenciers fédéraux afin de s’assurer qu’ils ont des procédures suffisantes pour prévenir et contrôler les infections. Il demande la même chose aux autorités locales et provinciales.

M. Zinger reproche en outre à SCC d’avoir manqué de transparence sur les cas de coronavirus dans la population carcérale.

«Une approche centralisée (et souvent aseptisée) à l’égard des communications en temps de crise ne dessert pas bien l’intérêt public», fait-il valoir. Il recommande ainsi à l’organisme fédéral de s’adresser régulièrement aux médias et de fournir des mises à jour fréquentes sur la situation durant le reste de la pandémie.

Rappelons qu'une demande d'action collective a été déposée, plus tôt cette semaine, contre SCC pour négligence face à la menace sanitaire.