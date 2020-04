Reprise prochaine des chirurgies dans les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent

Alors que leurs activités ont été passablement perturbées par la crise de la COVID-19 ces cinq dernières semaines, les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent reprendront graduellement un rythme de travail normal. Dès la semaine prochaine, les départements de chirurgie pourront d’ailleurs se réactiver.

Le ministère de la Santé avait demandé aux hôpitaux de ne faire que les chirurgies urgentes afin d’être prêts à l’arrivée de centaine de patients atteints de la COVID-19. Finalement, ce scénario ne s’est jamais avéré au Bas-Saint-Laurent.

Dès la semaine prochaine, les cas semi-urgents seront également traités en chirurgie dans les hôpitaux de Rimouski, Matane et Amqui, notamment.

Il y a présentement 1500 chirurgies à rattraper dans l’ensemble des établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent. On est confiant de pouvoir absorber ce retard dans les prochains mois et, surtout, de ne pas allonger les listes d’attente en chirurgie.

«Ce qui est le plus pressant, c’est vraiment les cancers, car les cibles nationales sont plus courtes. C’est souvent entre 28 et 56 jours, tout dépendant du type de cancer», a expliqué le Dr Jean-Christophe Carvalho, qui est directeur des services professionnels au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

«Pour les autres chirurgies, même s’il y a eu certains retards et qu’on en a 1500 à rattraper, la vérité c’est que les gens en attente au Bas-Saint-Laurent le sont encore pour moins de six mois à 96%», a-t-il précisé.

Autres départements

On planifie également une reprise des activités dans d’autres départements des hôpitaux de la région qui fonctionnaient aussi au ralenti depuis quelques semaines.

C’est le cas entre autres des cliniques externes et des départements de radiologie. L’enjeu consiste à assurer le retour de plusieurs personnes dans les hôpitaux de façon sécuritaire. Chose certaine, le quotidien ne ressemblera pas à celui avant la pandémie. Les contrôles et mesures de sécurité seront accentués.

«C’est surtout dans les principes de distanciation sociale pour gérer les salles d’attente adéquatement. Il faut en revoir la configuration pour que les gens soient à deux mètres de distance. Ça nécessite un ajustement et c’est ce qu’on est en train de faire», a précisé le Dr Carvalho.

Le médecin insiste pour dire aux personnes qui devront se rendre dans les hôpitaux de ne pas craindre d’y être contaminées par le coronavirus. La sécurité des usagers sera assurée.