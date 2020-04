Saguenay: quatre employés de l'Hôpital de Chicoutimi contaminés par la COVID-19

SAGUENAY – La situation de cette infirmière de Saguenay déclarée positive qu'on a fait travailler au CHSLD de la Colline vendredi dernier et ensuite à l'Hôpital de Chicoutimi (en pneumologie-neurologie) le week-end suivant, n'est pas unique.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a confirmé vendredi que quatre employés de l'Hôpital de Chicoutimi ont été déclarés positifs après avoir vécu la même situation.

Ces travailleurs, dont des infirmières et des infirmières auxiliaires, ont été envoyés pour un quart de travail au CHSLD de la Colline, principal foyer d'éclosion du nouveau coronavirus au Saguenay–Lac-Saint-Jean, puis on les a retournés travailler dans leur département habituel à l'hôpital.

Résultat: il pourrait y avoir possibilité de contamination dans certains départements de l'Hôpital de Chicoutimi, c'est-à-dire la pneumologie, la neurologie, la chirurgie et l'orthopédie.

Les autorités régionales de la santé affirment qu'il n'est aucunement question d'éclosion. Mais tout un travail est en cours afin de s'assurer qu'il n'y ait pas propagation.

Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a également pris la décision, par mesure préventive, de retirer du travail 23 employés. Ces travailleurs ont, depuis le 16 avril, été trimbalés du CHSLD de la Colline vers un autre établissement.

Questionnées à savoir si, à la lumière de ces événements, le CIUSSS allait enfin mettre fin aux déplacements de personnel, les autorités répondent que tout est mis en œuvre pour éviter d'en arriver là, mais qu'elles n'ont pas le choix d'agir ainsi.

«C'est vraiment l'objectif de limiter les déplacements et de cesser les déplacements. C'est l'objectif ultime. On y travaille depuis les dernières semaines, les derniers jours encore plus. Mais il peut arriver qu'on ait des choix déchirants à faire pour donner des services dans des secteurs où on peut être en bris de service», a affirmé le directeur des ressources humaines au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Alexandre Boivin.