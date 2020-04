Soyons forts

Jusqu’au 30 avril, Le Fridge, une boutique de bière et de café située au 5157, boul. Guillaume-Couture à Lévis, versera un montant de 2$ par sac de leur mélange Fort #1 vendu (5$ par sac de 1kg) au Comptoir Le Grenier qui, depuis 1991, aide les personnes et les familles de l’arrondissement Desjardins à Lévis vivant diverses difficultés, principalement au niveau alimentaire. Vous pouvez acheter facilement votre café au https://cafemonark.ca.

Télescope spatial

Le 24 avril 1990, c’est le lancement par la NASA de la mission STS-31 qui mettra en orbite le télescope spatial Hubble (HST) grâce à la navette spatiale américaine Discovery. Une aberration optique particulièrement grave est découverte peu après qu'il a été placé sur son orbite terrestre. Dès le départ, le télescope spatial avait été conçu pour permettre des opérations de maintenance par des missions des navettes spatiales. La première de ces missions, en 1993, permet de corriger l'anomalie de sa partie optique. Quatre autres missions, en 1997, 1999, 2002 et 2009, ont permis de moderniser les cinq instruments scientifiques et remplacer certains équipements défaillants ou devenus obsolètes.

Anniversaires

Martin Dalair (photo), animateur radio (Wknd-Fm) de Québec, 51 ans...Kristopher Letang, défenseur de la LNH (Penguins), 33 ans...Kelly Clarkson, première gagnante de la série American Idol (2002), 37 ans...Patrick Bouchard, ex-patineur de vitesse québécois sur longue piste, 47 ans...Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 54 ans...Jean-Paul Gaultier, styliste et couturier français, 68 ans...Véronique Samson, chanteuse, 71 ans...Claude Dubois, auteur-compositeur-interprète, 73 ans...Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine, 78 ans.

Disparus

Le 24 avril 2019. Dick Rivers (photo de gauche) chanteur de rock français, 74 ans...2019. Jean-Pierre Marielle (photo), 87 ans, comédien, acteur et grande figure du cinéma et du théâtre français...2017. Robert Pirsig, 88 ans, philosophe et écrivain américain, célèbre pour son livre Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes...2016. Billy Paul, 81 ans, chanteur américain (Me and Mrs. Jones)...2014. Eugène Letendre, 82 ans, coureur cycliste français ayant participé deux fois au Tour de France dans les années 50...2011. Marie-France Pisier, 66 ans, comédienne française...2008. Jimmy Giuffre, 86 ans, musicien de jazz américain...2007. Richard Bélec, 71 ans, qui a contribué pendant plus de 30 ans à l'essor du baseball amateur au Québec...2004. Estée Lauder, 97 ans, co-fondatrice de la compagnie de cosmétiques Ester Lauder...1986. La duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d'amour aux côtés d’Édouard VIII d'Angleterre.