Trudeau ouvre la porte à placer les CHSLD sous la Loi canadienne sur la santé

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a évoqué la possibilité de placer les CHSLD sous l’égide de la Loi canadienne sur la santé, vendredi, alors que la crise du coronavirus fait des ravages dans ces établissements.

«Peut-être qu’on pourrait avoir une réflexion [à savoir] si nos résidences pour aînés devraient faire partie du système de santé et soient régies sous la Loi canadienne sur la santé», a-t-il dit durant son point de presse quotidien, vendredi.

Une source gouvernementale a toutefois précisé que le fédéral ne planche pas du tout sur ce scénario en ce moment. On explique que l’idée fait seulement partie d'une série de discussions qui devront avoir lieu sur le long terme.

Cette source précise que la Loi canadienne sur la santé, telle qu’elle est appliquée, ne fait que définir des orientations en termes de soins de santé et assurer une certaine uniformité dans les services offerts un peu partout au pays.

Interpellé sur le sujet, le premier ministre québécois François Legault a rétorqué que le gouvernement Trudeau devrait plutôt s’affairer à augmenter la teneur de ses transferts en santé.

M. Trudeau doit s’entretenir avec ses homologues des provinces et territoires en soirée.

Les premiers ministres provinciaux réclament pratiquement tous qu'Ottawa fasse passer l’augmentation annuelle de ses transferts en matière de santé de 3% à 5,2%.

Jeudi, la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, a ouvert la porte au lancement d'une approche pancanadienne pour assurer des soins de qualité aux aînés.

«Je crois qu’il devrait y avoir un projet national à long terme pour examiner nos centres de soins de longue durée et voir comment nous pouvons mieux soutenir ces [établissements] afin de s’assurer que les gens y sont protégés et peuvent y vivre en toute dignité et sécurité», a-t-elle soutenu.