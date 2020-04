Un «concert» du rappeur Travis Scott réunit 12 millions de joueurs sur Fortnite

Paris | Le rappeur américain Travis Scott a réuni jeudi soir plus de 12,3 millions de joueurs de Fortnite avec un «concert» d’une dizaine de minutes, a annoncé l’éditeur du jeu en ligne, Epic Games.

Une version virtuelle du rappeur de Houston a débarqué sur une île du jeu de combat pour présenter un medley de 10 minutes de ses chansons, Astronomical.

Au plus près d’un Travis Scott géant et torse nu, les joueurs se sont retrouvés dansant sous une pluie de feu, puis sous l’eau et enfin dans l’espace, où Travis Scott a été rejoint par le rappeur Kid Cudi pour un titre inédit.

C’est un «record» pour ce type d’évènement, s’est félicité sur Twitter l’éditeur du jeu. Fortnite avait déjà organisé en février 2019 un premier concert avec le DJ américain Marshmello, réunissant 10,7 millions de joueurs-spectateurs.

Epic Games prévoit quatre rediffusions du show de Travis Scott de samedi à dimanche sur d’autres fuseaux horaires, pour les joueurs du monde entier, après ce premier rendez-vous organisé en soirée pour les joueurs américains.

Les Européens ont rendez-vous vendredi à 16H pour ce spectacle déjà rediffusé sur de nombreuses autres plateformes comme Twitch et Youtube.

L’éditeur du jeu a accompagné le spectacle du lancement d’une tenue et d’accessoires consacrés au rappeur et compagnon de Kylie Jenner.

Le rappeur canadien Drake avait déjà battu des records sur Twitch en 2018 en jouant à Fortnite en direct avec Travis Scott et une star du jeu, l’Américain Ninja.