Un retour en classe qui pourrait être différent selon l’âge

Les mesures sanitaires entourant le retour en classe pourraient varier selon l’âge des élèves, ceux du primaire étant encore moins à risque que ceux du secondaire.

C’est du moins ce qu’a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, à des acteurs du réseau de l’éducation vendredi, selon nos informations.

Les consignes de distanciation sociale pourraient donc être différentes, si bien que le maintien d’une distance de deux mètres pourrait être exigé au secondaire, mais non au primaire, explique-t-on.

Le maintien d’une distance entre de jeunes enfants demeurerait de toute façon difficile, voire impossible à faire respecter, fait-on valoir dans le réseau de l’éducation.

Dans les services de garde scolaires d’urgence ouverts présentement, les groupes sont réduits, mais aucune distanciation sociale n’est d’ailleurs imposée.

Les enseignants d’abord

Les enseignants pourraient par ailleurs être appelés à retourner dans leur classe avant leurs élèves, afin de bien préparer leur arrivée. Les consignes de sécurité pourraient aussi changer au fil des semaines, indique-t-on.

Ce retour à l’école suscite bien des questions dans les rangs des enseignants, qui se demandent si le réseau scolaire pourra mettre en place toutes les mesures préconisées par la santé publique, dans tous les établissements.

Les dernières semaines ont démontré que les directives venant d’en haut n’ont pas toujours pu être respectées dans les établissements de santé, souligne Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement.

« Qu’est-ce qui nous dit qu’ils vont être capables de faire en éducation ce qu’ils n’ont pas été capables de faire en santé ? » lance-t-elle.

De son côté, la Fédération autonome de l’enseignement tient à rappeler que tous ces enfants peuvent contaminer des adultes.

« On sait que les enfants développent peu la maladie. Mais ils peuvent être porteurs asymptomatiques, et les enfants côtoient les adultes. On semble l’oublier parfois », affirme son président, Sylvain Mallette.