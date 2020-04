À Québec: une situation encourageante sauf au Jeffery Hale

Le bilan s’améliore à Québec sauf au Jeffery Hale où la propagation du virus continue avec 125 personnes infectées et un triste bilan qui grimpe à 20 morts.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé vendredi deux nouveaux décès pour un total de 37 morts à ce jour sur le territoire.

Au Jeffery Hale, de loin le pire endroit de la région, quatre autres usagers et sept employés de plus ont été infectés tous secteurs confondus. Un décès s’ajoute également à la longue liste. Depuis une semaine, huit personnes ont perdu la vie dans cet établissement du quartier Saint-Sacrement.

Ralentissement

Ailleurs, au CHSLD Paul-Triquet, aucun nouveau cas n’a été confirmé, mais une personne est décédée.

Quelque 24 nouveaux cas positifs ont été confirmés sur le territoire de la Capitale-Nationale, ce qui porte le total à 682 personnes infectées.

Dans les hôpitaux désignés de la région, la situation est stable et encourageante. On compte actuellement 19 hospitalisations, dont cinq aux soins intensifs.

Les secteurs de Portneuf, de Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de Charlevoix sont très peu touchés avec seulement une poignée de cas.

La Capitale-Nationale compte environ 3 % du nombre total de cas positifs à travers la province et moins de 3 % du nombre de morts. Selon les autorités, la propagation du virus est maintenant faible à Québec et les environs.

« Merci à tous ceux et celles qui ont levé la main et qui viennent nous prêter main-forte », a souligné la directrice des ressources humaines et des communications, France Goudreault.

Plutôt calme

De l’autre côté du fleuve, en Chaudière-Appalaches, la situation de la COVID-19 est très stable depuis plusieurs jours déjà.

Six nouveaux cas positifs ont fait grimper le bilan total à 355 personnes infectées. Neuf personnes sont hospitalisées et le total de sept décès reste inchangé depuis plusieurs jours.

Même en ajoutant le bilan de Chaudière-Appalaches à celui de la Capitale-Nationale, le nombre de morts atteint 3,2 % du total de la province. Plus de 76 % des décès se retrouvent à Montréal et à Laval.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord ont été peu frappés, de même que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Les régions de l’Outaouais et de l’Abitibi sont également très peu touchées par la pandémie.