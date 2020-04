Vaincre la pandémie exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire»

Genève | Vaincre la pandémie de nouveau coronavirus exige «l’effort de santé publique le plus massif de l’histoire», a estimé vendredi le secrétaire général de l’ONU lors du lancement d’une initiative mondiale pour la production et l’accès équitable aux vaccins et traitements.

«Le monde a besoin de développer, de produire et d’assurer une distribution équitable de vaccins, traitements et diagnostics sûrs et efficaces contre la COVID-19. Pas d’un vaccin ou de traitements pour un pays ou une région ou une moitié du monde - mais un vaccin et un traitement qui soit abordable, sûr, efficace, qu’on puisse administrer facilement et disponible de façon universelle - pour tous, partout», a déclaré Antonio Guterres au cours d’une conférence de presse virtuelle.