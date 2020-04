ROUSSEAU, Paul



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Paul Rousseau, époux de feu madame Louisette Cloutier, fils de feu Eva Tondreau et de feu Antoine Rousseau. Il demeurait à Sainte-Famille, Île d'Orléans.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Denis et André; ses petits-enfants: David, Dominique, Félix-Antoine et Louis-Philippe; ses sœurs: Yvette et Suzanne (Gilles Turgeon); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Cloutier: Gilles (Claire Walsh) et Michèle; ainsi que plusieurs neveux et nièces et ses amis de la Résidence Sainte-Famille à l'Île d'Orléans.Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone: 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com.