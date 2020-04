ROBITAILLE, Marita Rusch



Au CHU - CHUL, le 18 avril 2020, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Marita Rusch, épouse de monsieur Raynald Robitaille, fille de feu dame Friederike Droste et de feu monsieur Wilhern Rusch. Elle demeurait à Saint-Gabriel-de-Valcartier, originaire de l'Allemagne.Elle laisse dans le deuil son époux Raynald Robitaille, son fils Raynald (junior), sa fille Danielle et sa petite-fille Laurie. Elle laisse également dans le deuil son frère Menne et sa sœur Irène, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de la parenté en Allemagne. Marita laisse un très grand vide dans le cœur et l'âme de tous ceux qui l'ont connue d'un océan à l'autre et outre-mer.