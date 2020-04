VÉZINA, René



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 mars 2020, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur René Vézina, époux de madame Georgette Poirier, fils de feu madame Régina Healey et de feu monsieur Ovila Vézina. Il était originaire de Rimouski et demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa sœur Micheline, ses enfants: Denis (Debbie Sejbjerg), Michelle, Josianne (Ghislain Vaillancourt) et François (Judith Lavoie); ses petits-enfants: Jason, Fanny, Julien, Pier-Luc, Jérôme, Sophie, Félix et Rosalie; son arrière-petite-fille, Anika; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que de nombreux parents et ami(es).La famille souhaite remercier la maison du Littoral ainsi que son personnel soignant.