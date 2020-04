RICHARD, Georgette s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 19 avril 2020, est décédée Sœur Georgette Richard (en religion Sœur Marie-Angélina), Sœur de la Charité de Saint-Louis, à l'âge de de 90 ans dont 69 ans de vie religieuse. Elle était la fille de feu dame Angélina Hamel et de feu Ovila Richard. Elle était native de Pont-Rouge et demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Patrick Richard époux de feu Lucette Laroche, feu Cécile Richard épouse de feu Normand Langlais, Monique Richard épouse de feu Jean-Paul Petitclerc et de Roger Richard époux de Lucille Gignac. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle a été confiée au