7 chansons que nous n’écoutons plus de la même façon

La pandémie de COVID-19 a momentanément changé le monde dans lequel on vit. Depuis le début de la crise, il y a certaines chansons qui ont vu leurs paroles changer de sens. En voici sept qu’on ne peut plus écouter de la même façon en ce moment.

L’Amérique pleure

Les Cowboys Fringants (+Plus rien)

Lancée l’automne dernier, cette pièce des Cowboys est devenue un classique quasi instantané dans le répertoire du groupe. On saluait alors le regard sombre, mais lucide du parolier Jean-François Pauzé. Depuis l’arrivée de la COVID-19 au Québec et l’hécatombe causée par le virus aux États-Unis, la chanson a connu un regain de popularité (elle était numéro un sur iTunes Canada pour la musique francophone il y a quelques jours).

Et ces paroles qui ont pris un autre sens :

« La question qu’j’me pose tout l’temps : mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie ? C’est si triste que des fois quand je rentre à la maison, pis que j’parke mon vieux camion, j’vois toute l’Amérique qui pleure dans mon rétroviseur... »

Bactérie #1

Les Trois Accords

Oui, on sait que la COVID-19 est un virus et non une bactérie. Mais il n’empêche que les paroles de la pièce des Trois Accords cadrent plutôt drôlement avec la situation que l’on vit présentement.

« Fais des voyages dans les hôpitaux, fais des ravages dans les bureaux. Il n’y a pas de limites à tes rêves, le monde est à toi, rien n’est trop beau. »

On aurait aussi pu parler de la chanson Tout le monde capote, qui se trouve elle aussi sur le plus récent album du groupe...

Debout

Ariane Moffatt

Sorti en 2015 sur l’album 22h22, ce magnifique morceau d’Ariane Moffatt est revenu sous les projecteurs durant la crise actuelle grâce à une touchante publicité de TELUS.

Il est bien difficile de rester de marbre en ce moment en écoutant ces paroles :

« J’ai besoin de toi, c’est tout. J’ai besoin de nous, c’est comme ça. Même si ça joue en solo partout. Même s’ils se jouent dans le dos, restons debout. »

Le corridor

Harmonium

Le titre du spectacle du Cirque Éloize sur l’œuvre de Serge Fiori semblait prophétique : Seul, ensemble. Ces deux mots, tirés du morceau Le corridor, sur L’Heptade, semblent très appropriés présentement alors que chacun est isolé chez soi.

« Seul, ensemble. Plus on est haut, plus tout s’assemble. »

Tout le monde en même temps

Louis-Jean Cormier

Dans le même esprit que les paroles de Fiori, on retrouve celles de Louis-Jean Cormier sur son succès Tout le monde en même temps, tiré de son premier album solo, Le treizième étage, paru en 2012.

« On joue au solitaire tout le monde en même temps. »

Avec le confinement qui perdure, les âmes esseulées essaient tant bien que mal de se désennuyer.

Les amoureux scaphandres

Ingrid St-Pierre

Sur son plus récent album, Petite plage, Ingrid St-Pierre avait composé une merveilleuse pièce, Les amoureux scaphandres, qui racontait l’histoire de deux patients qui tombent amoureux dans un CHSLD.

Même si ces centres d’hébergement ont très mauvaise presse ces jours-ci, cette chanson démontre qu’on peut aussi y trouver du beau... et de l’amour.

« Les amoureux scaphandres, s’aimant du bout des yeux. Plus grands que le monde, quatre mètres carrés et des aurores. Dans les piluliers multicolores, dans les draps santé, des rizières. Avant l’souper, le tour de la Terre »

Nous après nous

Les sœurs Boulay

La pandémie actuelle nous fait prendre conscience que nous sommes des êtres vulnérables. Elle nous fait aussi réfléchir à ce qu’il serait souhaitable que l’humanité laisse comme souvenir de son passage sur Terre. Dans cette superbe chanson des Sœurs Boulay, Stéphanie et Mélanie se questionnent sur ce qu’elles légueront après leur départ.

« Que restera-t-il de nous après nous ? Suis-je la seule à voir que se vident les lieux ? Et qu’à force de se croire, on est sans loi ni Dieu. Comment fait-on pour savoir où nous guident les cieux ? Les plafonds sont des miroirs qui avalent le bleu. »