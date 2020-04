RAINVILLE, François



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 19 avril 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur François Rainville notaire, époux de madame Madeleine Bourke, fils de feu monsieur Anatole Rainville et de feu dame Blanche Paré. Il résidait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Madeleine; ses fils: Louis (Christine Carrier) et Simon; ses petites-filles: Laurence, Virginie et Coralie; les filles de Christine : Amélie et Justine; ses frères et sa sœur: Claude (Nicole Flore De Carufel), Jacques (Michèle Marchand) et Nicole; ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Bourke: André (Louiselle Grondin), Judith, Jude (Diane St-Arneault) et Jean-François; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Reconnu pour son intégrité, son écoute et sa grande générosité, Me Rainville a partagé une grande partie de sa vie active entre sa profession, le Centre d'accueil Louis- Hébert, la Fondation Ceacitas, les Résidences Ceacitas et le chant choral qui lui a permis d'exprimer sa passion pour la musique et le chant." Il a un de ces visages dont les rides franches et précises, en soleil autour des yeux pâles et bleus, résument l'honnêteté d'une vie. Tout y est harmonie. Seuls les sourcils exubérants témoignent d'un peu de fantaisie. "(vue littéraire de Joseph d'Arimatie)La famille tient à remercier les membres du personnel du CHUL et celui du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour leur soutien et les soins attentionnés qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Caecitas, C.P. 47124 rue Sheppard, Québec Qc G1S 4X1 (fondationcaecitas.org)