COUTURE CARRIER, Ghislaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Ghislaine Couture, épouse de feu monsieur Félix Carrier, fille de feu Juliette Poulin et de feu Wellie Couture. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Maryse (Ruben Heikura) et Annie (Patrice St-Pierre); son petit-fils: Samuel Murray; son frère et sa soeur: Gérard (feu Gemma Demers) et Lisette (Roland Plante); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier: Annette (feu Henri Dumont), feu Yvette (Jacques Lamontagne), feu Lisette (feu Marcel Lenay), feu Roland (Francine Gilbert), feu Gaston (Jeannine Gagnon), Yvon (Diana Freeman), Clément (Diane Gingras) et Daniel (Danielle Bergeron); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s dont Monique Vachon et Laurette Fillion. Elle laisse également dans le deuil ses ami(e)s du Club Lions de Charny. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/.Elle a été confiée au